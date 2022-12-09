https://sputnikarabic.ae/20221209/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاص-1071006190.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T05:55+0000
2022-12-09T05:55+0000
2022-12-09T05:55+0000
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2022
الأخبار
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سبوتنيك عربي
روسيا
روسيا
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص
يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.