https://sputnikarabic.ae/20221210/إيران-ترد-على-بيان-السعودية-والصين-الذي-دعاها-إلى-احترام-مبدأ-حسن-الجوار-1071045354.html
إيران ترد على بيان السعودية والصين الذي دعاها إلى احترام مبدأ حسن الجوار
إيران ترد على بيان السعودية والصين الذي دعاها إلى احترام مبدأ حسن الجوار
ردت إيران على تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته للسعودية، والبيان الصيني السعودي الذي طالبا فيه إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T10:57+0000
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وقال محمد جمشيدي المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني، إن "على الزملاء الصينيين أن يتذكروا أنه عندما دعمت السعودية وأمريكا تنظيمات داعش والقاعدة في سوريا ودمرت اليمن بالعدوان العسكري الوحشي، كانت إيران هي التي قاتلت مع الإرهابيين لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ولا ينتشر الإرهاب شرقا و الغرب"، حسب قناة العالم الإيرانية.وأصدرت السعودية والصين، أمس السبت، بيانا مشتركا، طالبا فيه إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدين على أهمية احترام إيران لمبدأ حسن الجوار وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلمية برنامجها النووي.وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل الخميس الماضي، الرئيس الصيني بقصر اليمامة في الرياض، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والصين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.وعقب ذلك، وقع الملك سلمان وشي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.
https://sputnikarabic.ae/20221208/الرئيس-الصيني-السعودية-قوة-مهمة-في-عالم-متعدد-الأقطاب-1070996830.html
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إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين
إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين
إيران ترد على بيان السعودية والصين الذي دعاها إلى احترام مبدأ حسن الجوار
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ردت إيران على تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارته للسعودية، والبيان الصيني السعودي الذي طالبا فيه إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وقال محمد جمشيدي المساعد السياسي لمكتب الرئيس الإيراني، إن "على الزملاء الصينيين أن يتذكروا أنه عندما دعمت السعودية وأمريكا تنظيمات داعش والقاعدة في سوريا ودمرت اليمن بالعدوان العسكري الوحشي، كانت إيران هي التي قاتلت مع الإرهابيين لإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ولا ينتشر الإرهاب شرقا و الغرب"، حسب قناة
العالم الإيرانية.
وأصدرت السعودية والصين، أمس السبت، بيانا مشتركا
، طالبا فيه إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكدين على أهمية احترام إيران لمبدأ حسن الجوار وتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلمية برنامجها النووي.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد استقبل الخميس الماضي، الرئيس الصيني بقصر اليمامة في الرياض، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية
والصين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين في شتى المجالات، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.
وعقب ذلك، وقع الملك سلمان وشي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين المملكة والصين.