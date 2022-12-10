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https://sputnikarabic.ae/20221210/يتقدمهم-أردوغان-وإيلون-ماسك-مشاهير-العالم-يهنئون-المغرب-بتأهله-لنصف-نهائي-كأس-العالم-1071064103.html
يتقدمهم أردوغان وإيلون ماسك... مشاهير العالم يهنئون المغرب بتأهله لنصف نهائي كأس العالم
يتقدمهم أردوغان وإيلون ماسك... مشاهير العالم يهنئون المغرب بتأهله لنصف نهائي كأس العالم
احتفى مشاهير في العالم والمنطقة العربية بالفوز التاريخي لمنتخب المغرب على البرتغال وتأهله لأول مرة كفريق عربي وأفريقي لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022". 10.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-10T19:13+0000
2022-12-10T19:13+0000
رجب طيب أردوغان
إيلون ماسك
أخبار المغرب اليوم
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وكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق أفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".بدوره، كتب الملياردير إيلون ماسك الذي يملك موقع "تويتر" وشركة "تسلا" على حسابه الرسمي: "مبروك للمغرب".فيما قالت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، ذات الأصول اللبنانية ملعقة على الفوز المغربي: "هذا هو وقت أفريقيا".وفي السياق كتب الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي: "يا الله.. يا الله.. المغرب أصبح كاتبا للتاريخ ويكتبه من جديد للوطن العربي وأفريقيا المغرب بتزلزل العالم وبتبهره وبتقهر كبار العالم وبتفترسهم".وفاز المغرب على البرتغال بهدف دون رد على عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف نهائي مونديال قطر 2022.ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من المباراة التي تجمع اليوم بين منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم في نسخته الماضية ونظيره الإنجليزي.
أخبار المغرب اليوم
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رجب طيب أردوغان, إيلون ماسك, أخبار المغرب اليوم
رجب طيب أردوغان, إيلون ماسك, أخبار المغرب اليوم

يتقدمهم أردوغان وإيلون ماسك... مشاهير العالم يهنئون المغرب بتأهله لنصف نهائي كأس العالم

19:13 GMT 10.12.2022
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
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احتفى مشاهير في العالم والمنطقة العربية بالفوز التاريخي لمنتخب المغرب على البرتغال وتأهله لأول مرة كفريق عربي وأفريقي لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".
وكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق أفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".
بدوره، كتب الملياردير إيلون ماسك الذي يملك موقع "تويتر" وشركة "تسلا" على حسابه الرسمي: "مبروك للمغرب".
فيما قالت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، ذات الأصول اللبنانية ملعقة على الفوز المغربي: "هذا هو وقت أفريقيا".
وفي السياق كتب الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي: "يا الله.. يا الله.. المغرب أصبح كاتبا للتاريخ ويكتبه من جديد للوطن العربي وأفريقيا المغرب بتزلزل العالم وبتبهره وبتقهر كبار العالم وبتفترسهم".
وقالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم: "هيدا لعب وهيدا نصر وهيدا المغرب فخرنا كلنا.. أسود الأطلس كسبوا الرهان مرة جديدة، مبروك".
وفاز المغرب على البرتغال بهدف دون رد على عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف نهائي مونديال قطر 2022.
ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من المباراة التي تجمع اليوم بين منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم في نسخته الماضية ونظيره الإنجليزي.
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