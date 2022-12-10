يتقدمهم أردوغان وإيلون ماسك... مشاهير العالم يهنئون المغرب بتأهله لنصف نهائي كأس العالم
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
© AP Photo / Luca Bruno
احتفى مشاهير في العالم والمنطقة العربية بالفوز التاريخي لمنتخب المغرب على البرتغال وتأهله لأول مرة كفريق عربي وأفريقي لنصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".
وكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق أفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز".
أهنئ من أعماق قلبي المنتخب المغربي الذي يعتبر أول فريق إفريقي يحقق إنجاز الوصول لدور نصف نهائي كأس العالم، كما أبارك لجميع أشقائنا المغاربة هذا الإنجاز. 🇲🇦🇹🇷— رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) December 10, 2022
بدوره، كتب الملياردير إيلون ماسك الذي يملك موقع "تويتر" وشركة "تسلا" على حسابه الرسمي: "مبروك للمغرب".
🇲🇦🇲🇦 Congrats Morocco!! 🇲🇦🇲🇦— Elon Musk (@elonmusk) December 10, 2022
فيما قالت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، ذات الأصول اللبنانية ملعقة على الفوز المغربي: "هذا هو وقت أفريقيا".
This time for Africa!! 👏🇲🇦 #WorldCup— Shakira (@shakira) December 10, 2022
وفي السياق كتب الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي: "يا الله.. يا الله.. المغرب أصبح كاتبا للتاريخ ويكتبه من جديد للوطن العربي وأفريقيا المغرب بتزلزل العالم وبتبهره وبتقهر كبار العالم وبتفترسهم".
يا الله .. يا الله .. المغرب اصبحت كاتب التاريخ .. وهي من تكتبه من جديد .. للوطن العربي وأفريقيا .. المغرب بتزلزل العالم وبتبهره— Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) December 10, 2022
وبتقهر كبار العالم وبتفترسهم pic.twitter.com/LJPXCo7qTX
وقالت المطربة اللبنانية نانسي عجرم: "هيدا لعب وهيدا نصر وهيدا المغرب فخرنا كلنا.. أسود الأطلس كسبوا الرهان مرة جديدة، مبروك".
هيدا لعب وهيدا نصر وهيدا المغرب فخرنا كلنا!!!🎉🎉🎉 أسود الأطلس كسبوا الرهان مرة جديدة!!!— Nancy Ajram (@NancyAjram) December 10, 2022
مبروك مبروك مبروووكككككك❤️❤️#المغرب_البرتغال
وفاز المغرب على البرتغال بهدف دون رد على عن طريق اللاعب يوسف النصيري من كرة رأسية رائعة في الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليقود "أسود الأطلس" لدور نصف نهائي مونديال قطر 2022.
ويلتقي المنتخب المغربي في المربع الذهبي يوم الأربعاء المقبل مع الفائز من المباراة التي تجمع اليوم بين منتخب فرنسا حامل لقب كأس العالم في نسخته الماضية ونظيره الإنجليزي.