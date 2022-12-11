https://sputnikarabic.ae/20221211/القيادة-المركزية-الأمريكية-مقتل-اثنين-من-قادة-داعش-بغارة-شرقي-سوريا-1071090633.html
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل اثنين من قادة "داعش" بغارة شرقي سوريا
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل اثنين من قادة "داعش" بغارة شرقي سوريا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) بغارة أمريكية شرقي سوريا. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T15:13+0000
2022-12-11T15:13+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت القيادة في بيان لها "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية غارة ناجحة بطائرة هليكوبتر شرقي سوريا الساعة 2:57 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر. الغارة أسفرت عن مقتل اثنين من قادة "داعش" بما في ذلك قيادي التنظيم في سوريا ويدعى أنس، حيث كان متورطًا في عمليات التخطيط والتسهيل المميتة للتنظيم شرقي سوريا".وأضاف البيان أن القيادة "خططت بشكل مكثف لهذه العملية أحادية الجانب وذلك لضمان نجاحها، فيما تشير التقييمات الأولى إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتعاون مع القوات المحلية لمواجهة تهديد "داعش" العالمي".وتعتبر الحكومة السورية أن الولايات المتحدة متمركزة بشكل غير قانوني في العديد من محافظات البلاد، بما في ذلك حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية، وتدعو سوريا الولايات المتحدة إلى احترام سيادة البلاد وحقوقها بموجب القانون الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20221006/الجيش-الأمريكي-مقتل-القيادي-بداعش-أبو-هشوم-الأموي-ومسؤول-آخر-بالتنظيم--في-غارة-جوية-شمالي-سوريا-1068713430.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل اثنين من قادة "داعش" بغارة شرقي سوريا
15:13 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 15:14 GMT 11.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) بغارة أمريكية شرقي سوريا.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت القيادة في بيان لها "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية
غارة ناجحة بطائرة هليكوبتر شرقي سوريا الساعة 2:57 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر. الغارة أسفرت عن مقتل اثنين من قادة "داعش" بما في ذلك قيادي التنظيم في سوريا ويدعى أنس، حيث كان متورطًا في عمليات التخطيط والتسهيل المميتة للتنظيم شرقي سوريا".
وأضاف البيان أن القيادة "خططت بشكل مكثف لهذه العملية أحادية الجانب وذلك لضمان نجاحها، فيما تشير التقييمات الأولى إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة
لا تزال ملتزمة بالتعاون مع القوات المحلية لمواجهة تهديد "داعش" العالمي".
وتعتبر الحكومة السورية أن الولايات المتحدة متمركزة بشكل غير قانوني في العديد من محافظات البلاد، بما في ذلك حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز السورية، وتدعو سوريا الولايات المتحدة إلى احترام سيادة البلاد وحقوقها بموجب القانون الدولي.