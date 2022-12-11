https://sputnikarabic.ae/20221211/رجال-الإنقاذ-لم-ينج-أحد-من-انفجار-المبنى-في-جزيرة-جيرسي-البريطانية-1071082936.html
رجال الإنقاذ: لم ينج أحد من انفجار المبنى في جزيرة جيرسي البريطانية
رجال الإنقاذ: لم ينج أحد من انفجار المبنى في جزيرة جيرسي البريطانية
قال رجال الإنقاذ في جزيرة جيرسي البريطانية، اليوم الأحد، بعد أعمال بحث تواصلت طوال الليلة الماضية، إنه لا يوجد أمل في العثور على ناجين من الانفجار الذي دمر... 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T12:24+0000
2022-12-11T12:24+0000
2022-12-11T12:24+0000
بريطانيا
انفجار ضخم
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وتأكد مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في الانفجار الذي وقع في وقت مبكر يوم السبت في سانت هيلير عاصمة الجزيرة الواقعة في القنال الإنجليزي، في أعقاب تسريب غاز مشتبه به، بحسب "فرانس برس".لكن مازال تسعة أشخاص من السكان في عداد المفقودين وربما كان هناك زوارا مقيمين في المبنى ليلا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.وقال روبن سميث قائد الشرطة بالجزيرة: "إنه من المحزن أن أؤكد أن عملية البحث والإنقاذ انتقلت إلى عملية نقاهة".بمساعدة كلاب بوليسية وخبراء من جنوب إنجلترا، أجرى رجال الإنقاذ عملية بحث في الأنقاض الليلة الماضية.مثل كثيرين آخرين في سانت هيلير، قالت رئيسة وزراء جيرسي كريستينا مور إنها استيقظت على دوي الانفجار.
https://sputnikarabic.ae/20221210/مصرع-شخص-وفقدان-12-آخرين-إثر-انفجار-داخل-مبنى-سكني-في-بريطانيا-فيديو-1071049658.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, انفجار ضخم
رجال الإنقاذ: لم ينج أحد من انفجار المبنى في جزيرة جيرسي البريطانية
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قال رجال الإنقاذ في جزيرة جيرسي البريطانية، اليوم الأحد، بعد أعمال بحث تواصلت طوال الليلة الماضية، إنه لا يوجد أمل في العثور على ناجين من الانفجار الذي دمر مبنى سكنيا من ثلاثة طوابق.
وتأكد مصرع ثلاثة أشخاص على الأقل في الانفجار الذي وقع في وقت مبكر يوم السبت في سانت هيلير عاصمة الجزيرة
الواقعة في القنال الإنجليزي، في أعقاب تسريب غاز مشتبه به، بحسب "فرانس برس".
لكن مازال تسعة أشخاص من السكان في عداد المفقودين وربما كان هناك زوارا مقيمين في المبنى ليلا، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.
وقال روبن سميث قائد الشرطة بالجزيرة: "إنه من المحزن أن أؤكد أن عملية البحث والإنقاذ انتقلت إلى عملية نقاهة".
بمساعدة كلاب بوليسية وخبراء من جنوب إنجلترا، أجرى رجال الإنقاذ عملية بحث في الأنقاض الليلة الماضية.
مثل كثيرين آخرين في سانت هيلير، قالت رئيسة وزراء جيرسي كريستينا مور إنها استيقظت على دوي الانفجار.