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https://sputnikarabic.ae/20221211/مقتل-مدير-مطار-مدينة-جوهر-الصومالية-بتفجير-تبنته-حركة-الشباب-1071085186.html
مقتل مدير مطار مدينة جوهر الصومالية بتفجير تبنته حركة "الشباب"
مقتل مدير مطار مدينة جوهر الصومالية بتفجير تبنته حركة "الشباب"
أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الأحد، بمقتل شخصين أحدهما مدير مطار مدينة جوهر، شمال العاصمة مقديشو، إثر تفجير عبوة ناسفة. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T13:31+0000
2022-12-11T13:32+0000
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الصومال
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر راديو دلسان، أن مدير مطار مدينة جوهر قُتل مع شخص آخر إثر تفجير عبوة ناسفة، فيما أصيب شخصان آخران بالهجوم الذي تبنته حركة "الشباب" المتشددة.كانت قوات الأمن الصومالية قد أعلنت قبل أيام، القضاء على 40 عنصرا من الحركة خلال عملية عسكرية في منطقة شبيلي الوسطى.وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، فقد تم تنفيذ العملية العسكرية المشتركة في بلدة مهداي بمنطقة شبيلي الوسطى، حيث استهدفت القوات الصومالية المسلحين أثناء محاولتهم حشد صفوفهم لشن هجوم جديد.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221210/الصومال-مقتل-15-من-حركة-الشباب-بينهم-قائد-ميداني-1071052662.html
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العالم, الصومال
العالم, الصومال

مقتل مدير مطار مدينة جوهر الصومالية بتفجير تبنته حركة "الشباب"

13:31 GMT 11.12.2022 (تم التحديث: 13:32 GMT 11.12.2022)
© AP Photo / Mohamed Sheikh Norجنود حركة "الشباب" الصومالية
جنود حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Mohamed Sheikh Nor
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أفادت وسائل إعلام صومالية، اليوم الأحد، بمقتل شخصين أحدهما مدير مطار مدينة جوهر، شمال العاصمة مقديشو، إثر تفجير عبوة ناسفة.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر راديو دلسان، أن مدير مطار مدينة جوهر قُتل مع شخص آخر إثر تفجير عبوة ناسفة، فيما أصيب شخصان آخران بالهجوم الذي تبنته حركة "الشباب" المتشددة.
كانت قوات الأمن الصومالية قد أعلنت قبل أيام، القضاء على 40 عنصرا من الحركة خلال عملية عسكرية في منطقة شبيلي الوسطى.
وبحسب وكالة الأنباء الصومالية، فقد تم تنفيذ العملية العسكرية المشتركة في بلدة مهداي بمنطقة شبيلي الوسطى، حيث استهدفت القوات الصومالية المسلحين أثناء محاولتهم حشد صفوفهم لشن هجوم جديد.
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
الصومال... مقتل 15 من حركة "الشباب" بينهم قائد ميداني
أمس, 14:20 GMT
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
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