https://sputnikarabic.ae/20221211/-أردوغان-يبلغ-زيلينسكي-هاتفيا-إمكانية-توسيع-صفقة-الحبوب-لتشمل-منتجات-غذائية-1071094838.html

أردوغان يبلغ زيلينسكي هاتفيا إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية

أردوغان يبلغ زيلينسكي هاتفيا إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية وسلع أخرى. 11.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-11T17:01+0000

2022-12-11T17:01+0000

2022-12-11T17:01+0000

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

فلاديمير زيلينسكي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068979387_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_bf434d0a80ee49ddb3ee18d9621092c5.jpg

أنطاكيا - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية، اليوم الأحد أن "أردوغان أبلغ زيلينسكي، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية وسلع أخرى".وأضافت الرئاسة التركية أن "أردوغان أعرب لزيلينسكي عن أمله في التوصل إلى حل بشأن أزمة محطة زابوروجيه النووية".وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا أبرزها الطاقة والأزمة الأوكرانية، بجانب مخاوف أنقرة في سوريا.يذكر أن الرئيس التركي، أعلن في وقت سابق، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى "تي أر تي وورلد"، إنه سيبحث مع بوتين وزيلينسكي، الأحد المقبل، تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.وأضاف أردوغان: "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، لذلك سنستمر في جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية".وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تمت الموافقة على تجديدها ثانية لمدة 120 يوما إضافية.وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.

https://sputnikarabic.ae/20221211/أردوغان-يناقش-مع-بوتين-هاتفيا-قضايا-أبرزها-صفقة-الحبوب-ومكافحة-الإرهاب-1071081886.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, فلاديمير زيلينسكي