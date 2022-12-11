عربي
https://sputnikarabic.ae/20221211/-أردوغان-يبلغ-زيلينسكي-هاتفيا-إمكانية-توسيع-صفقة-الحبوب-لتشمل-منتجات-غذائية-1071094838.html
أردوغان يبلغ زيلينسكي هاتفيا إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية
أردوغان يبلغ زيلينسكي هاتفيا إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية وسلع أخرى. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T17:01+0000
2022-12-11T17:01+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068979387_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_bf434d0a80ee49ddb3ee18d9621092c5.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية، اليوم الأحد أن "أردوغان أبلغ زيلينسكي، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية وسلع أخرى".وأضافت الرئاسة التركية أن "أردوغان أعرب لزيلينسكي عن أمله في التوصل إلى حل بشأن أزمة محطة زابوروجيه النووية".وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا أبرزها الطاقة والأزمة الأوكرانية، بجانب مخاوف أنقرة في سوريا.يذكر أن الرئيس التركي، أعلن في وقت سابق، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى "تي أر تي وورلد"، إنه سيبحث مع بوتين وزيلينسكي، الأحد المقبل، تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.وأضاف أردوغان: "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، لذلك سنستمر في جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية".وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تمت الموافقة على تجديدها ثانية لمدة 120 يوما إضافية.وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20221211/أردوغان-يناقش-مع-بوتين-هاتفيا-قضايا-أبرزها-صفقة-الحبوب-ومكافحة-الإرهاب-1071081886.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0d/1068979387_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_ce8effab8713181fb18362bfe745d35d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, فلاديمير زيلينسكي
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, فلاديمير زيلينسكي

أردوغان يبلغ زيلينسكي هاتفيا إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية

17:01 GMT 11.12.2022
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية وسلع أخرى.
أنطاكيا - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية، اليوم الأحد أن "أردوغان أبلغ زيلينسكي، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية وسلع أخرى".
وأضافت الرئاسة التركية أن "أردوغان أعرب لزيلينسكي عن أمله في التوصل إلى حل بشأن أزمة محطة زابوروجيه النووية".
وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا أبرزها الطاقة والأزمة الأوكرانية، بجانب مخاوف أنقرة في سوريا.
يذكر أن الرئيس التركي، أعلن في وقت سابق، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى "تي أر تي وورلد"، إنه سيبحث مع بوتين وزيلينسكي، الأحد المقبل، تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.
وأضاف أردوغان: "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، لذلك سنستمر في جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية".
وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تمت الموافقة على تجديدها ثانية لمدة 120 يوما إضافية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
أردوغان يناقش مع بوتين هاتفيا قضايا أبرزها صفقة الحبوب ومكافحة الإرهاب
11:50 GMT
وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала