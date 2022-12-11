https://sputnikarabic.ae/20221211/-أردوغان-يبلغ-زيلينسكي-هاتفيا-إمكانية-توسيع-صفقة-الحبوب-لتشمل-منتجات-غذائية-1071094838.html
أردوغان يبلغ زيلينسكي هاتفيا إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية
أردوغان يبلغ زيلينسكي هاتفيا إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية وسلع أخرى. 11.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-11T17:01+0000
2022-12-11T17:01+0000
2022-12-11T17:01+0000
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
فلاديمير زيلينسكي
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أنطاكيا - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية، اليوم الأحد أن "أردوغان أبلغ زيلينسكي، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية وسلع أخرى".وأضافت الرئاسة التركية أن "أردوغان أعرب لزيلينسكي عن أمله في التوصل إلى حل بشأن أزمة محطة زابوروجيه النووية".وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا أبرزها الطاقة والأزمة الأوكرانية، بجانب مخاوف أنقرة في سوريا.يذكر أن الرئيس التركي، أعلن في وقت سابق، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى "تي أر تي وورلد"، إنه سيبحث مع بوتين وزيلينسكي، الأحد المقبل، تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.وأضاف أردوغان: "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، لذلك سنستمر في جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية".وكانت اتفاقية الحبوب قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تمت الموافقة على تجديدها ثانية لمدة 120 يوما إضافية.وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20221211/أردوغان-يناقش-مع-بوتين-هاتفيا-قضايا-أبرزها-صفقة-الحبوب-ومكافحة-الإرهاب-1071081886.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, فلاديمير زيلينسكي
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, فلاديمير زيلينسكي
أردوغان يبلغ زيلينسكي هاتفيا إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية
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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، إمكانية توسيع صفقة الحبوب لتشمل منتجات غذائية وسلع أخرى.
أنطاكيا - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التركية، اليوم الأحد أن "أردوغان أبلغ زيلينسكي، إمكانية توسيع صفقة الحبوب
لتشمل منتجات غذائية وسلع أخرى".
وأضافت الرئاسة التركية أن "أردوغان أعرب لزيلينسكي عن أمله في التوصل إلى حل بشأن أزمة محطة زابوروجيه النووية".
وناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عدة قضايا أبرزها الطاقة والأزمة الأوكرانية، بجانب مخاوف أنقرة في سوريا.
يذكر أن الرئيس التركي، أعلن في وقت سابق، أنه سيجري محادثات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال أردوغان خلال كلمته في منتدى "تي أر تي وورلد"، إنه سيبحث مع بوتين وزيلينسكي، الأحد المقبل، تجاوز تحديات اتفاقية تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود.
وأضاف أردوغان: "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام، لذلك سنستمر في جهودنا لحل الأزمة الأوكرانية".
وكانت اتفاقية الحبوب
قد تم توقيعها في إسطنبول، في يوليو/ تموز الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم تمت الموافقة على تجديدها ثانية لمدة 120 يوما إضافية.
وسمح الاتفاق بإخراج أكثر من 11 مليون طن من الحبوب من المرافئ الأوكرانية خلال الفترة الماضية.