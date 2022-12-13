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https://sputnikarabic.ae/20221213/برلمان-جنوب-أفريقيا-يرفض-مقترح-عزل-رامافوزا-1071171330.html
برلمان جنوب أفريقيا يرفض مقترح عزل رامافوزا
برلمان جنوب أفريقيا يرفض مقترح عزل رامافوزا
رفض برلمان جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المختصة ببدء إجراءات عزل رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، بسبب مزاعم تورطه في قضايا فساد. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T16:23+0000
2022-12-13T16:23+0000
جنوب أفريقيا
عزل الرئيس
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر "تويتر": "لن يخضع الرئيس سيريل رامافوزا لعملية عزل في البرلمان في الوقت الحالي".وأضافت: "صوت غالبية نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) ضد اعتماد تقرير اللجنة المشكلة وفقا للمادة 89 من الدستور الخاصة بإجراءات عزل الرئيس".ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات بشأن مزاعم الفساد التي وصفتها وسائل إعلام بـ"فارم جيت".وتنص المادة 89 من الدستور على جواز إقالة رئيس الدولة من قبل البرلمان، في حال انتهاكه للدستور والقانون.يأتي ذلك، بعد ظهور تقارير تفيد بتورط رامافوزا في قضايا تتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب، عبر التستر على سرقة أموال ضخمة من مزرعته في مقاطعة ليمبوبو عام 2020.ويتطلب المضي في التصويت على عزل الرئيس في البرلمان حصول المقترح على أغلبية الثلثين، بينما يمتلك حزب المؤتمر الوطني 230 مقعدا من أصل 400 مقعد.
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جنوب أفريقيا, عزل الرئيس
جنوب أفريقيا, عزل الرئيس

برلمان جنوب أفريقيا يرفض مقترح عزل رامافوزا

16:23 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLISرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / JUSTIN TALLIS
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رفض برلمان جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المختصة ببدء إجراءات عزل رئيس البلاد، سيريل رامافوزا، بسبب مزاعم تورطه في قضايا فساد.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الجنوب أفريقية، عبر "تويتر": "لن يخضع الرئيس سيريل رامافوزا لعملية عزل في البرلمان في الوقت الحالي".
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وأضافت: "صوت غالبية نواب الجمعية الوطنية (البرلمان) ضد اعتماد تقرير اللجنة المشكلة وفقا للمادة 89 من الدستور الخاصة بإجراءات عزل الرئيس".
ونفى رامافوزا ارتكاب أي مخالفات بشأن مزاعم الفساد التي وصفتها وسائل إعلام بـ"فارم جيت".
وتنص المادة 89 من الدستور على جواز إقالة رئيس الدولة من قبل البرلمان، في حال انتهاكه للدستور والقانون.
يأتي ذلك، بعد ظهور تقارير تفيد بتورط رامافوزا في قضايا تتعلق بغسل الأموال وانتهاك قوانين الضرائب، عبر التستر على سرقة أموال ضخمة من مزرعته في مقاطعة ليمبوبو عام 2020.
ويتطلب المضي في التصويت على عزل الرئيس في البرلمان حصول المقترح على أغلبية الثلثين، بينما يمتلك حزب المؤتمر الوطني 230 مقعدا من أصل 400 مقعد.
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