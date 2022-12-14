https://sputnikarabic.ae/20221214/إيران-تنتقد-قرار-طردها-من-عضوية-لجنة-المرأة-بالأمم-المتحدة-وتعتبره-سياسيا-1071210361.html

إيران تنتقد قرار طردها من عضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة وتعتبره سياسيا

إيران تنتقد قرار طردها من عضوية لجنة المرأة بالأمم المتحدة وتعتبره سياسيا

انتقدت إيران، اليوم الأربعاء، قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، طردها من لجنته المعنية بوضع المرأة، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها عقب... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في بيان تعليقًا على القرار: "يعد هذا القرار سياسيا وقد أتخذ دون أي سند قانوني ومخالف للميثاق الأمم المتحدة وإجراء أمريكي مدان وخاطئ في هذه المنظمة الدولية"، مشيرًا إلى أن أن إيران كانت عضوا في لجنة المرأة من عام 2011 حتى الآن، وخلال انتخابات العام الماضي، حصدت 43 صوتًا من أصل 54 عضوًا لكونها عضوا للمرة الثالثة في هذا المؤسسة.وأضاف كنعاني "هذا العمل الأمريكي المتحيز ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو محاولة لفرض مطالب سياسية أحادية الجانب وتجاهل إجراءات الانتخابات في المؤسسات الدولية ذاتها".ومضى بقوله: "حرمان عضو قانوني من لجنة المرأة هو بدعة سياسية، ويشوه سمعة هذه المنظمة الدولية ويخلق أرضية من جانب واحد للانتهاكات المستقبلية للمؤسسات الدولية، ومن المثير للسخرية أن يُعتبر الكيان الإسرائيلي المزيف ذو السجل الأسود للجريمة المنظمة ضد الأمة الفلسطينية المضطهدة، بدعم من الولايات المتحدة، عضو في لجنة حقوق المرأة".وتابع كنعاني: "واشنطن لا تستطيع التستر على الانتهاك الواسع لحقوق الشعب الإيراني، وخاصة نساء إيران، من خلال فرض عقوبات أحادية الجانب لعدة عقود لابتزاز نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي حققت إنجازات كبيرة في مجال تقدم المرأة خلال الأربعين عامًا التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية فيها، والمرأة الإيرانية ستواصل طريق التقدم ويعتبر التقدم من أساس القيم الإسلامية الإيرانية".وختم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية البيان قائلاً: "نشكر الدول الأعضاء الـ 25 التي لم تؤيد هذا القرار بشتى الطرق ولم تصوت لصالحه، ولا شك أن عمل الولايات المتحدة مدان وغير مقبول ولن ينسى لدى ذاكرة الشعب الإيراني والضمائر المستيقظة والحكومات المستقلة في العالم".وصوتت 29 دولة لصالح مشروع القرار و8 دول ضده، فيما امتنعت 16 دولة عن التصويت، منهم روسيا والصين وبوليفيا. وصادقت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على مشروع القرار مطالبة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتصويت لصالحه.ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن سفیر إیران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ‎إيرواني قوله إن طلب الولايات المتحدة غير القانوني بإنهاء عضویة ‎إيران في لجنة المرأة "يضعف سيادة القانون في ‎الأمم المتحدة و يستند إلى مزاعم لا أساس لها وحجج ملفقة تستخدم روايات مزيفة ومخالفة لروح ونص ميثاق الأمم المتحدة".وأمس الثلاثاء، أعلن المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر إصدار أحكام بالسجن بحق 400 شخص على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.وقال مهر في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا": "منذ بداية أعمال الشغب الأخيرة، تم تخصيص فروع خاصة في محاكم الثورة الإسلامية في طهران وفي مدن محافظة طهران للتعامل مع القضايا في هذا المجال".وأضاف "حُكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخص بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، ‌وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخص بغرامات مالية".وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، بمركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني، أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية، تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20221214/إسرائيل-ترحب-بطرد-إيران-من-لجنة-حقوق-المرأة-بالأمم-المتحدة-1071208946.html

https://sputnikarabic.ae/20221214/المجلس-الاقتصادي-والاجتماعي-للأمم-المتحدة-يصوت-لصالح-طرد-إيران-من-لجنة-المرأة-1071204515.html

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