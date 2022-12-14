https://sputnikarabic.ae/20221214/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-مهرب-مخدرات-على-الحدود-المصرية-1071209508.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "مهرب مخدرات" على الحدود المصرية
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "مهرب مخدرات" على الحدود المصرية
قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن جنوده قتلوا شخصا بينما كان يحاول مع آخرين تهريب مخدرات من الأراضي المصرية. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
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وأوضح الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر" أن جنوده رصدوا في وقت سابق اليوم "عددا من المشتبه بهم في محاولة تهريب على الحدود المصرية، في منطقة لواء باران الإقليمي (تابعة للقيادة الجنوبية بالجيش)"، مضيفا أن محاولة التهريب "جرت في نقطتين على طول الحدود"، الممتدة لنحو 255 كيلومترا.وأضاف أن قوة إسرائيلية هرعت إلى نقاط التهريب، وأطلقت النار تجاه المهربين.وتابع "قدم الجيش الإسرائيلي العلاج الطبي لمشتبه به وبعد فترة قصيرة أعلن عن وفاته".وخلال الأشهر الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي، مرات عديدة عن إحباط تهريب مخدرات على الحدود المصرية.والأحد الماضي، أعلن الجيش إحباط عملية تهريب 75 كيلوغراما من المخدرات تقدر بنحو 3 مليون شيكل (الشيكل الإسرائيلي= 0.29 دولار أمريكي)، على الحدود المصرية، واعتقال 3 مهربين.وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتقال 10 أشخاص قال إنهم تخطوا الحدود قادمين من الأراضي المصرية خلال عملية تهريب مخدرات.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل "مهرب مخدرات" على الحدود المصرية
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قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن جنوده قتلوا شخصا بينما كان يحاول مع آخرين تهريب مخدرات من الأراضي المصرية.
وأوضح الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر" أن جنوده رصدوا في وقت سابق اليوم "عددا من المشتبه بهم في محاولة تهريب على الحدود المصرية
، في منطقة لواء باران الإقليمي (تابعة للقيادة الجنوبية بالجيش)"، مضيفا أن محاولة التهريب "جرت في نقطتين على طول الحدود"، الممتدة لنحو 255 كيلومترا.
وأضاف أن قوة إسرائيلية هرعت إلى نقاط التهريب، وأطلقت النار تجاه المهربين.
وتابع "قدم الجيش الإسرائيلي العلاج الطبي لمشتبه به وبعد فترة قصيرة أعلن عن وفاته".
وخلال الأشهر الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي، مرات عديدة عن إحباط تهريب مخدرات على الحدود المصرية.
والأحد الماضي، أعلن الجيش إحباط عملية تهريب 75 كيلوغراما من المخدرات
تقدر بنحو 3 مليون شيكل (الشيكل الإسرائيلي= 0.29 دولار أمريكي)، على الحدود المصرية، واعتقال 3 مهربين.
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي
، اعتقال 10 أشخاص قال إنهم تخطوا الحدود قادمين من الأراضي المصرية خلال عملية تهريب مخدرات.