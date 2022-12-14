https://sputnikarabic.ae/20221214/قادة-كوسوفو-يوقعون-طلبا-للانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1071190086.html
قادة كوسوفو يوقعون طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
قادة كوسوفو يوقعون طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
وقع قادة كوسوفو غير المعترف بها اليوم الأربعاء، على طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T11:52+0000
2022-12-14T11:52+0000
2022-12-14T11:52+0000
كوسوفو
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وذكر راديو وتليفزيون كوسوفو "أر تي كي" أن "رئيس كوسوفو غير المعترف بها، فيوزا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي ورئيس البرلمان جلوك كونيوفتسا، وقعوا على طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي".وقال وزير الخارجية الصربي إيفيكا داتشيتش، يوم أمس الثلاثاء، إن القيادة الصربية ستدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تعترف باستقلال جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد إلى تأجيل النظر في طلب بريشتينا للانضمام إلى الاتحاد، والمتوقع في ديسمبر/كانون الأول.وصرح وزير الخارجية الصربي للصحفيين بقوله "إننا نعمل أيضًا على دعوة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بكوسوفو إلى مناقشة هذه القضية من حيث الوضع - وأنه لا توجد شروط للنظر فيها".وأعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش في 11 ديسمبر/كانون الأول أن كوسوفو تخطط لتقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر الجاري، في خطوة تمثل خرقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق.وقال فوتشيتش في خطاب للمواطنين اليوم: "بريشتينا ستتقدم رسميا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر وسط ضجة كبيرة في بروكسل".
https://sputnikarabic.ae/20221212/وزير-الدفاع-الصربي-مستعدون-لإرسال-قواتنا-إلى-كوسوفو-وميتوهيا-1071128669.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوسوفو, صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
كوسوفو, صربيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
قادة كوسوفو يوقعون طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
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وقع قادة كوسوفو غير المعترف بها اليوم الأربعاء، على طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكر راديو وتليفزيون كوسوفو "أر تي كي" أن "رئيس كوسوفو غير المعترف بها، فيوزا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي ورئيس البرلمان جلوك كونيوفتسا، وقعوا على طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي".
وقال وزير الخارجية الصربي إيفيكا داتشيتش، يوم أمس الثلاثاء، إن القيادة الصربية ستدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تعترف باستقلال جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد إلى تأجيل النظر في طلب بريشتينا للانضمام إلى الاتحاد، والمتوقع في ديسمبر/كانون الأول.
وصرح وزير الخارجية الصربي
للصحفيين بقوله "إننا نعمل أيضًا على دعوة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بكوسوفو إلى مناقشة هذه القضية من حيث الوضع - وأنه لا توجد شروط للنظر فيها".
وأعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش في 11 ديسمبر/كانون الأول أن كوسوفو تخطط لتقديم طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر الجاري، في خطوة تمثل خرقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق.
وقال فوتشيتش
في خطاب للمواطنين اليوم: "بريشتينا ستتقدم رسميا بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في 15 ديسمبر وسط ضجة كبيرة في بروكسل".