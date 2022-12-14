https://sputnikarabic.ae/20221214/نيبينزيا-الغرب-وضع-أوروبا-على-شفا-المواجهة-التي-قد-تمتد-إلى-العالم-1071209088.html

نيبينزيا: الغرب وضع أوروبا على شفا المواجهة التي قد تمتد إلى العالم

نيبينزيا: الغرب وضع أوروبا على شفا المواجهة التي قد تمتد إلى العالم

كشف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء أن الغرب الذي رفع حق "الناتو" في التوسع إلى حد مطلق وضع... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T20:33+0000

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روسيا

العالم

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وأضاف نيبينزيا: "نظرا لخط مجموعة من الدول الغربية المتمثل بالحفاظ على احتكارها لمراكز متميزة في العالم، فإن الثقة في المؤسسات الدولية، وفي القانون الدولي، وفي نموذج العالم المتمركز حول الأمم المتحدة على هذا النحو تقوضت".وأردف نيبينزيا: "من الواضح أن المستفيدين الرئيسيين من النظام القديم لا يحبونه (أي النظام المتعدد الأقطاب)".وأشار نبينزيا إلى أن "الأزمة الأوكرانية، التي يحاول تكتل الغرب الجماعي بكل طريقة ممكنة اختزالها ببداية عمليتنا العسكرية الخاصة، هي مجرد أحد عناصر هذه الأزمة متعددة الأبعاد، التي ظل العالم يتحرك إليها لفترة طويلة، وهذه أزمة منهجية تشكلت متطلباتها بشكل تدريجي على مدى عقدين إلى ثلاثة عقود".ووفقًا لنيبينزيا، يدعي الناتو اليوم أن لديه نطاقًا عالميًا، والغرب لا يريد إجراء حوار هادف عشية الأزمة، تمامًا كما لا يريده الآن.وختم نيبينزيا: "اليوم، الرهان على استنفاذ روسيا وهزيمتها الاستراتيجية، إذا اعتقد أحد أن هذا بدأ في فبراير من هذا العام، فهو مخطئ".

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