https://sputnikarabic.ae/20221215/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-استعداده-لدعم-مبادرة-أوكرانيا-للسلام-1071245810.html
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم مبادرة أوكرانيا للسلام
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم مبادرة أوكرانيا للسلام
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مبادرة أوكرانيا للسلام. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T20:57+0000
2022-12-15T20:57+0000
2022-12-15T20:59+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وقال المسؤول الأوروبي في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر"، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أطلع عبر تقنية الاتصال المرئي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل اليوم على آخر التطورات في أوكرانيا.وأضاف: "كما شرح الرئيس زيلينسكي خطته للسلام بالتفصيل"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مبادرة أوكرانيا".في وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، للصحفيين بأن روسيا لا تقبل الشروط المسبقة لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، بما في ذلك سحب القوات الروسية، ويجب أن يأخذ الحوار في الاعتبار الوضع "على الأرض".وقال المسؤول الأوروبي: "سنزيد من دعمنا المالي والعسكري والإنساني لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ومواجهة الشتاء".وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في 24 فبراير/ شباط، في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن هدف العملية الروسية يتلخص في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لدعم مبادرة أوكرانيا للسلام
20:57 GMT 15.12.2022 (تم التحديث: 20:59 GMT 15.12.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مبادرة أوكرانيا للسلام.
وقال المسؤول الأوروبي في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر"، إن الرئيس الأوكراني
فلاديمير زيلينسكي أطلع عبر تقنية الاتصال المرئي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل اليوم على آخر التطورات في أوكرانيا.
وأضاف: "كما شرح الرئيس زيلينسكي خطته للسلام بالتفصيل"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مبادرة أوكرانيا".
في وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، للصحفيين بأن روسيا لا تقبل الشروط المسبقة
لبدء المفاوضات بشأن أوكرانيا، بما في ذلك سحب القوات الروسية، ويجب أن يأخذ الحوار في الاعتبار الوضع "على الأرض".
وقال المسؤول الأوروبي: "سنزيد من دعمنا المالي والعسكري والإنساني لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ومواجهة الشتاء".
وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في 24 فبراير/ شباط، في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن هدف العملية الروسية يتلخص في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.