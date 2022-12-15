https://sputnikarabic.ae/20221215/العفو-الدولية-تتهم-بولندا-بانتهاك-حقوق-النساء-وتطالب-الاتحاد-الأوروبي-بمحاسبتها-1071231584.html

العفو الدولية تتهم بولندا بانتهاك حقوق النساء وتطالب الاتحاد الأوروبي بمحاسبتها

العفو الدولية تتهم بولندا بانتهاك حقوق النساء وتطالب الاتحاد الأوروبي بمحاسبتها

حثت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لانتهاكات بولندا لحقوق المرأة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية. 15.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-15T12:51+0000

2022-12-15T12:51+0000

2022-12-15T12:51+0000

منظمة العفو الدولية

بولندا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101362/74/1013627439_0:96:1013:666_1920x0_80_0_0_179c03583192e5f21d6f6248f8a8d41d.jpg

موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان لها، فقد دعت المنظمة الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى الرد على انتهاك بولندا لحقوق المرأة ومجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية نتيجة حملة سيادة القانون.وجاء في البيان: "أن أزمة سيادة القانون في بولندا تقوض المؤسسات الديمقراطية، وتضر بشكل خطير بحماية حقوق الناس، بما في ذلك النساء والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية".وشددت ليديا غال، الباحثة الأولى في أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى أن يكون جادًا بشأن مسؤوليته تجاه شعب بولندا وأن يكثف جهوده من أجل أن تتوقف الحكومة البولندية عن حملتها القمعية المدمرة لسيادة القانون".وحثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤسسات الاتحاد الأوروبي على محاسبة السلطات البولندية على "سجلها السيئ في مجال سيادة القانون" من خلال إدانة أفعالها وبدء إجراءات استخدام سلطات إنفاذ القانون لحماية حقوق المتضررين من "هجمات" الحكومة البولندية.وفي عام 2020، أعلنت بعض البلديات والمناطق في البلاد أنها مناطق خالية من المثليين، وحظرت ما يسمى بمسيرات الفخر وغيرها من الأنشطة المماثلة.طالع أيضا: رئيس وزراء بولندا يحذر من إمكانية حدوث "انفجار" داخل الاتحاد الأوروبي

https://sputnikarabic.ae/20221106/بولندا-تقول-إنها-لن-تقدم-تنازلات-للمفوضية-الأوروبية-بعد-الآن-1069888319.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة العفو الدولية, بولندا, العالم