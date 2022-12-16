https://sputnikarabic.ae/20221216/زيلينسكي-السبيل-الوحيد-لإنهاء-القتال-في-أوكرانيا-انسحاب-القوات-الروسية-إلى-حدود-1991-1071248394.html
زيلينسكي: السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا انسحاب القوات الروسية إلى حدود 1991
زيلينسكي: السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا انسحاب القوات الروسية إلى حدود 1991
صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T00:09+0000
2022-12-16T00:09+0000
2022-12-16T00:09+0000
زيلينسكي
أخبار أوكرانيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيلينسكي في حوار مع صحيفة "إيكونوميست": "الاختلاف الوحيد الذي أتحدث عنه هو ما إذا كنا سنطردهم أو سيغادرون بأنفسهم".وأضاف: "إذا انسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن إلى حدود عام 1991، فعندها سيبدأ مسار محتمل للدبلوماسيين".هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف،على مدى ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221215/الاتحاد-الأوروبي-يعلن-استعداده-لدعم-مبادرة-أوكرانيا-للسلام-1071245810.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي: السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا انسحاب القوات الروسية إلى حدود 1991
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صرح فلاديمير زيلينسكي، بأن انسحاب القوات الروسية إلى حدود عام 1991 هو السبيل الوحيد لإنهاء القتال في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال زيلينسكي في حوار مع صحيفة "إيكونوميست": "الاختلاف الوحيد الذي أتحدث عنه هو ما إذا كنا سنطردهم أو سيغادرون بأنفسهم".
وأضاف: "إذا انسحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن إلى حدود عام 1991، فعندها سيبدأ مسار محتمل للدبلوماسيين".
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف،على مدى ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.