عربي
السلطات الروسية: الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على القرم صنعتها شركة أمريكية
https://sputnikarabic.ae/20221216/قناة-عبرية-الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-ميزانية-المساعدات-الأمنية-لإسرائيل-1071258180.html
قناة عبرية: الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل
قناة عبرية: الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل
كشفت قناة عبرية النقاب عن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T10:00+0000
2022-12-16T10:00+0000
أخبار العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
مجلس الشيوخ الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102077/05/1020770564_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_1d57f455ddcc85e18df84e922b2f32fc.jpg
وأفادت القناة العبرية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على دعم الميزانية الأمريكية للمساعدات الأمنية لإسرائيل بقيمة 858 مليون دولار، منها 500 مليون دولار لدعم المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".وذكرت القناة أن من بين تلك المساعدات ما يقدر بحوالي 40 مليون دولار للبرنامج الإسرائيلي الأمريكي المشترك لاعتراض الطائرات دون طيار، مسجلا قفزة تقدر بـ 25 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن قانون الشيوخ الأمريكي في انتظار موافقة الرئيس جو بايدن، المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.وكانت إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب قد عقدت، أمس الخميس، اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني.وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل غابي بورتنوي، "'هذا اجتماع تاريخي"، مشيرا إلى "إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين"، حسب قناة "i24 News"وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20221216/نتنياهو-التطبيع-مع-السعودية-يسهل-التوصل-إلى-سلام-فلسطيني-إسرائيلي-1071252601.html
أخبار المغرب اليوم
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102077/05/1020770564_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_625742bf408c8949e6e570d8003e606e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, مجلس الشيوخ الأمريكي
أخبار العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, مجلس الشيوخ الأمريكي

قناة عبرية: الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل

10:00 GMT 16.12.2022
© Fotolia / Garyواشنطن
واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
© Fotolia / Gary
تابعنا عبرTelegram
كشفت قناة عبرية النقاب عن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل.
وأفادت القناة العبرية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على دعم الميزانية الأمريكية للمساعدات الأمنية لإسرائيل بقيمة 858 مليون دولار، منها 500 مليون دولار لدعم المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".
وذكرت القناة أن من بين تلك المساعدات ما يقدر بحوالي 40 مليون دولار للبرنامج الإسرائيلي الأمريكي المشترك لاعتراض الطائرات دون طيار، مسجلا قفزة تقدر بـ 25 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن قانون الشيوخ الأمريكي في انتظار موافقة الرئيس جو بايدن، المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب قد عقدت، أمس الخميس، اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2022
نتنياهو: التطبيع مع السعودية يسهل التوصل إلى سلام فلسطيني إسرائيلي
07:46 GMT
وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل غابي بورتنوي، "'هذا اجتماع تاريخي"، مشيرا إلى "إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين"، حسب قناة "i24 News"
وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.
يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.
وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала