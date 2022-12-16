https://sputnikarabic.ae/20221216/قناة-عبرية-الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-ميزانية-المساعدات-الأمنية-لإسرائيل-1071258180.html

قناة عبرية: الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل

قناة عبرية: الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل

كشفت قناة عبرية النقاب عن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل. 16.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-16T10:00+0000

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وأفادت القناة العبرية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على دعم الميزانية الأمريكية للمساعدات الأمنية لإسرائيل بقيمة 858 مليون دولار، منها 500 مليون دولار لدعم المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".وذكرت القناة أن من بين تلك المساعدات ما يقدر بحوالي 40 مليون دولار للبرنامج الإسرائيلي الأمريكي المشترك لاعتراض الطائرات دون طيار، مسجلا قفزة تقدر بـ 25 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن قانون الشيوخ الأمريكي في انتظار موافقة الرئيس جو بايدن، المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.وكانت إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب قد عقدت، أمس الخميس، اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني.وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل غابي بورتنوي، "'هذا اجتماع تاريخي"، مشيرا إلى "إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين"، حسب قناة "i24 News"وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.

https://sputnikarabic.ae/20221216/نتنياهو-التطبيع-مع-السعودية-يسهل-التوصل-إلى-سلام-فلسطيني-إسرائيلي-1071252601.html

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