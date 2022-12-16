https://sputnikarabic.ae/20221216/قناة-عبرية-الشيوخ-الأمريكي-يوافق-على-ميزانية-المساعدات-الأمنية-لإسرائيل-1071258180.html
قناة عبرية: الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل
قناة عبرية: الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل
كشفت قناة عبرية النقاب عن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل. 16.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-16T10:00+0000
2022-12-16T10:00+0000
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وأفادت القناة العبرية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على دعم الميزانية الأمريكية للمساعدات الأمنية لإسرائيل بقيمة 858 مليون دولار، منها 500 مليون دولار لدعم المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".وذكرت القناة أن من بين تلك المساعدات ما يقدر بحوالي 40 مليون دولار للبرنامج الإسرائيلي الأمريكي المشترك لاعتراض الطائرات دون طيار، مسجلا قفزة تقدر بـ 25 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن قانون الشيوخ الأمريكي في انتظار موافقة الرئيس جو بايدن، المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.وكانت إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب قد عقدت، أمس الخميس، اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني.وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل غابي بورتنوي، "'هذا اجتماع تاريخي"، مشيرا إلى "إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين"، حسب قناة "i24 News"وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.
https://sputnikarabic.ae/20221216/نتنياهو-التطبيع-مع-السعودية-يسهل-التوصل-إلى-سلام-فلسطيني-إسرائيلي-1071252601.html
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أخبار العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, مجلس الشيوخ الأمريكي
أخبار العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, إسرائيل, مجلس الشيوخ الأمريكي
قناة عبرية: الشيوخ الأمريكي يوافق على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل
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كشفت قناة عبرية النقاب عن موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على ميزانية المساعدات الأمنية لإسرائيل.
وأفادت القناة
العبرية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، بأن مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على دعم الميزانية الأمريكية للمساعدات الأمنية لإسرائيل بقيمة 858 مليون دولار، منها 500 مليون دولار لدعم المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية".
وذكرت القناة أن من بين تلك المساعدات ما يقدر بحوالي 40 مليون دولار للبرنامج الإسرائيلي الأمريكي المشترك لاعتراض الطائرات دون طيار، مسجلا قفزة تقدر بـ 25 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن قانون الشيوخ الأمريكي في انتظار موافقة الرئيس جو بايدن، المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.
وكانت إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب قد عقدت، أمس الخميس، اجتماعات لمناقشة إنشاء منصة مشتركة للدفاع السيبراني.
وقال رئيس المديرية الوطنية للإنترنت في إسرائيل غابي بورتنوي، "'هذا اجتماع تاريخي"، مشيرا إلى "إعلان من كافة الأطراف بشأن التعاون في مجال الإنترنت ضد الأعداء المشتركين"، حسب قناة
"i24 News"
وأطلق بورتنوي، على المشروع اسم "القبة الحديدية السيبرانية
" عطفا على نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الذي طورته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.
يشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول 2020 برعاية أمريكية.
وتلتهما السودان التي وقعت على اتفاق تطبيع مع إسرائيل، أيضا، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ثم المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الثاني 2020، برعاية أمريكية من الرئيس السابق، دونالد ترامب.