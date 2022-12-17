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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221217/الدفاع-الروسية-توجيه-ضربات-عالية-الدقة-لأنظمة-القيادة-العسكرية-ومنشآت-الطاقة-في-أوكرانيا-1071293986.html
الدفاع الروسية: توجيه ضربات عالية الدقة لأنظمة القيادة العسكرية ومنشآت الطاقة في أوكرانيا
الدفاع الروسية: توجيه ضربات عالية الدقة لأنظمة القيادة العسكرية ومنشآت الطاقة في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، نجاح ضرباتها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضد أنظمة القيادة العسكرية والمجمع العسكري الصناعي ومنشآت الطاقة في... 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T13:11+0000
2022-12-17T13:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "يوم الجمعة، 16 كانون الأول/ديسمبر، تعرضت أنظمة القيادة والتحكم العسكرية والمجمع العسكري الصناعي ومنشآت الطاقة الأوكرانية التي تدعمها لضربة ضخمة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، وتم تحقيق الهدف".وأضافت أنه "نتيجة للضربات، تعطل نقل الأسلحة والذخائر الأجنبية، وتوقف تقدم الاحتياطيات إلى مناطق القتال".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "تم تدمير 4 رادارات أوكرانية من طراز إس-300 في منطقة زابوروجيه"، موضحة أيضا أنه "تم اعتراض 3 صواريخ من نظام أوراغان في منطقة زابوروجيه، و4 صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي هيمارس في جمهورية لوغانسك الشعبية".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221211/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-175-مسلحا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1071081406.html
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الدفاع الروسية: توجيه ضربات عالية الدقة لأنظمة القيادة العسكرية ومنشآت الطاقة في أوكرانيا

13:11 GMT 17.12.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، نجاح ضرباتها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضد أنظمة القيادة العسكرية والمجمع العسكري الصناعي ومنشآت الطاقة في أوكرانيا، ما أسهم في تعطيل نقل الأسلحة الغربية للقوات الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "يوم الجمعة، 16 كانون الأول/ديسمبر، تعرضت أنظمة القيادة والتحكم العسكرية والمجمع العسكري الصناعي ومنشآت الطاقة الأوكرانية التي تدعمها لضربة ضخمة بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، وتم تحقيق الهدف".
وأضافت أنه "نتيجة للضربات، تعطل نقل الأسلحة والذخائر الأجنبية، وتوقف تقدم الاحتياطيات إلى مناطق القتال".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "تم تدمير 4 رادارات أوكرانية من طراز إس-300 في منطقة زابوروجيه"، موضحة أيضا أنه "تم اعتراض 3 صواريخ من نظام أوراغان في منطقة زابوروجيه، و4 صواريخ من نظام الإطلاق الصاروخي هيمارس في جمهورية لوغانسك الشعبية".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
11 ديسمبر, 11:41 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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