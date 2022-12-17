https://sputnikarabic.ae/20221217/الرئيس-التونسي-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-التشريعية-1071288435.html
الرئيس التونسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية
الرئيس التونسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية
أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم السبت، بصوته في مركز الاقتراع بمدرسة حي النصر1 بتونس العاصمة رفقة حرمه إشراف شبيل. 17.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-17T08:42+0000
2022-12-17T08:42+0000
2022-12-17T08:42+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وحسب مراسلة "سبوتنيك" أدلى الرئيس بكلمة بهذه المناسبة، دعا خلالها الناخبين إلى الإقبال على التصويت "لصنع تاريخ جديد للبلاد."وقال سعيد "أعضاء البرلمان القادم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم واذا لم يكونوا في مستوى الثقة الممنوحة لهم فوكالتهم سيتم سحبها وفق القانون الانتخابي الجديد الذي تم إقراره".وانطلقت، اليوم السبت، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس لاختيار أعضاء البرلمان القادم من بين 1058 مترشحا، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن تغلق أبوابها الساعة السادسة مساء.تأتي هذه الانتخابات وسط مقاطعة واسعة من عدة أحزاب سياسية وتشكيك من المعارضة الرافضة لمسار 25 يوليو الذي اعتبرته انقلابا غير دستوري من قبل الرئيس قيس سعيد الذي تولى حل البرلمان في 25 من يوليو 2021 وأجرى تعديلات دستورية واستفتاء على الدستور الذي منحه صلاحيات واسعة.طالع أيضا: وفد روسي يصل تونس لمراقبة الانتخابات البرلمانية
https://sputnikarabic.ae/20221217/أكثر-من-9-ملايين-ناخب-تونسي-يصوتون-لاختيار-ممثليهم-في-البرلمان-القادم-صور-1071287326.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الرئيس التونسي يدلي بصوته في الانتخابات التشريعية
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أدلى الرئيس التونسي قيس سعيد، صباح اليوم السبت، بصوته في مركز الاقتراع بمدرسة حي النصر1 بتونس العاصمة رفقة حرمه إشراف شبيل.
وحسب مراسلة "سبوتنيك" أدلى الرئيس بكلمة بهذه المناسبة، دعا خلالها الناخبين إلى الإقبال على التصويت "لصنع تاريخ جديد للبلاد."
وقال سعيد "أعضاء البرلمان القادم سيبقون تحت رقابة ناخبيهم
واذا لم يكونوا في مستوى الثقة الممنوحة لهم فوكالتهم سيتم سحبها وفق القانون الانتخابي الجديد الذي تم إقراره".
وانطلقت، اليوم السبت، عملية التصويت في الانتخابات التشريعية بتونس لاختيار أعضاء البرلمان القادم من بين 1058 مترشحا، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن تغلق أبوابها الساعة السادسة مساء.
وفيما أوضحت مراسلة "سبوتنيك" أن العدد الإجمالي للناخبين المسجلين في بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، 9 ملايين ناخب، لفتت إلى أنهم يتوزعون على 50.8% من النساء و49.2% من الرجال، وتمثل نسبة الشباب الذين يتراوح سنهم بين 18 و45 سنة، حوالي 55% من الناخبين المسجلين، فيما خصصت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 11 ألف و485 مكتب اقتراع، منهم 4692 مركز اقتراع داخل تونس وخارجها.
تأتي هذه الانتخابات
وسط مقاطعة واسعة من عدة أحزاب سياسية وتشكيك من المعارضة الرافضة لمسار 25 يوليو الذي اعتبرته انقلابا غير دستوري من قبل الرئيس قيس سعيد الذي تولى حل البرلمان في 25 من يوليو 2021 وأجرى تعديلات دستورية واستفتاء على الدستور الذي منحه صلاحيات واسعة.