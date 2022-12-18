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https://sputnikarabic.ae/20221218/قصف-أوكراني-على-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-يؤدي-إلى-مقتل-شخص-وإصابة-8-بجروح-1071327417.html
قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة 8 بجروح
قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة 8 بجروح
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بجروح جراء قصف أوكراني للمقاطعة. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T13:56+0000
2022-12-18T13:56+0000
روسيا
قصف
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وكتب غلادكوف على تطبيق تليغرام: أن "شخصا قتل وأصيب ثمانية بجروح خلال القصف على مقاطعة بيلغورود، 7 منهم في المستشفى، وتقدم للجميع الرعاية الطبية اللازمة".وأضاف غلادكوف أن "مبنى وعدة عربات ذات معدات خاصة لحقت بها أضرار في مزرعة دواجن في منطقة بيلغورود، هنا مات شخص وأصيب آخر".وأعرب حاكم مقاطعة بيلغورود عن تعازيه لأسر وأصدقاء الفقيد.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد ، أنه "في حوالي الساعة 13.00 بتوقيت موسكو ، دوت 9 انفجارات في بيلغورود، وفقا لحساباته كانت الأصوات بمستويات مختلفة، من هادئ إلى مرتفع جدا".وتضرب القوات الأوكرانية باستمرار المناطق الحدودية لروسيا. تم إعلان المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي في مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم.جدير بالذكر أن مقاطعة بيلغورود تعرضت للقصف من الجانب الأوكراني عدة مرات. تعرضت مدينة شيبيكينو، التي تقع على بعد أربعة كيلومترات من الحدود الأوكرانية، لقصف أوكراني مكثف في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أدى إلى تضرر المنشآت المدنية، وإصابة 12 شخصًا، ومقتل مدنيين إثنين.
https://sputnikarabic.ae/20221116/دوي-أربعة-انفجارات-في-سماء-بيلغورود-1070241072.html
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روسيا, قصف
روسيا, قصف

قصف أوكراني على مقاطعة بيلغورود الروسية يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة 8 بجروح

13:56 GMT 18.12.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022
تداعيات قصف الطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© Sputnik . Taisia Liskovets
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أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأحد، عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بجروح جراء قصف أوكراني للمقاطعة.
وكتب غلادكوف على تطبيق تليغرام: أن "شخصا قتل وأصيب ثمانية بجروح خلال القصف على مقاطعة بيلغورود، 7 منهم في المستشفى، وتقدم للجميع الرعاية الطبية اللازمة".
وأضاف غلادكوف أن "مبنى وعدة عربات ذات معدات خاصة لحقت بها أضرار في مزرعة دواجن في منطقة بيلغورود، هنا مات شخص وأصيب آخر".
وأعرب حاكم مقاطعة بيلغورود عن تعازيه لأسر وأصدقاء الفقيد.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد ، أنه "في حوالي الساعة 13.00 بتوقيت موسكو ، دوت 9 انفجارات في بيلغورود، وفقا لحساباته كانت الأصوات بمستويات مختلفة، من هادئ إلى مرتفع جدا".
وتضرب القوات الأوكرانية باستمرار المناطق الحدودية لروسيا. تم إعلان المستوى الأصفر من الخطر الإرهابي في مناطق بريانسك، وكورسك، وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم.
تداعيات قصفالطيران الحربي الأوكراني لمستودع للوقود على منطقة حدودية في روسيا، بيلغورود، 1 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.11.2022
دوي أربعة انفجارات في سماء بيلغورود
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جدير بالذكر أن مقاطعة بيلغورود تعرضت للقصف من الجانب الأوكراني عدة مرات. تعرضت مدينة شيبيكينو، التي تقع على بعد أربعة كيلومترات من الحدود الأوكرانية، لقصف أوكراني مكثف في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، أدى إلى تضرر المنشآت المدنية، وإصابة 12 شخصًا، ومقتل مدنيين إثنين.
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