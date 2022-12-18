عربي
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-صندوق-دعم-العمالة-الأجنبية-سيواصل-نشاطه-بعد-كأس-العالم-1071328606.html
قطر: صندوق دعم العمالة الأجنبية سيواصل نشاطه بعد كأس العالم
قطر: صندوق دعم العمالة الأجنبية سيواصل نشاطه بعد كأس العالم
قال أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم في قطر، إن صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة سيستمر في العمل بعد مونديال 2022. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T14:56+0000
2022-12-18T14:56+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102183/62/1021836239_0:265:5652:3444_1920x0_80_0_0_bdb096307e9e7221066e989178b78b3f.jpg
موسكو- سبوتنيك. في عام 2018، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بشأن إنشاء صندوق لدعم العمال الوافدين بعد انتقادات لمعاملة البلاد للعمالة الأجنبية.وقال حسن الذوادي في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "هناك صندوق تأمين لدعم العمال يبحث في أي أمور تتعلق بالوفيات المؤسفة، وسيستمر ذلك إلى ما بعد كأس العالم".في نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرت صحيفة "الغارديان"، نقلا عن الذوادي، أن عدد العمال المهاجرين الذين ماتوا في المشاريع المتعلقة بالتحضير لكأس العالم في قطر تراوح بين 400 و500 شخص.واجهت قطر انتقادات بشأن معاملتها المزعومة للعمال المهاجرين والنساء ومجتمع المثليين في الفترة التي تسبق الحدث العالمي، الذي يختتم اليوم الأحد. وهي ادعاءات نفتها الدوحة وقالت إنها بلا أساس وتستند فقط إلى دوافع عنصرية تجاه الدولة "العربية المسلمة".
https://sputnikarabic.ae/20221218/42-مليون-دولار-للبطل-كم-تبلغ-الجوائز-المالية-للمنتخبات-المشاركة-في-مونديال-قطر-1071327983.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102183/62/1021836239_354:0:5298:3708_1920x0_80_0_0_db45e32a6c22e35599e289746bee7326.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

قطر: صندوق دعم العمالة الأجنبية سيواصل نشاطه بعد كأس العالم

14:56 GMT 18.12.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzoبناء ملعب في قطر
بناء ملعب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
تابعنا عبرTelegram
قال أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم في قطر، إن صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة سيستمر في العمل بعد مونديال 2022.
موسكو- سبوتنيك. في عام 2018، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بشأن إنشاء صندوق لدعم العمال الوافدين بعد انتقادات لمعاملة البلاد للعمالة الأجنبية.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
42 مليون دولار للبطل... كم تبلغ الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال قطر؟
14:18 GMT
وقال حسن الذوادي في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "هناك صندوق تأمين لدعم العمال يبحث في أي أمور تتعلق بالوفيات المؤسفة، وسيستمر ذلك إلى ما بعد كأس العالم".
في نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرت صحيفة "الغارديان"، نقلا عن الذوادي، أن عدد العمال المهاجرين الذين ماتوا في المشاريع المتعلقة بالتحضير لكأس العالم في قطر تراوح بين 400 و500 شخص.
واجهت قطر انتقادات بشأن معاملتها المزعومة للعمال المهاجرين والنساء ومجتمع المثليين في الفترة التي تسبق الحدث العالمي، الذي يختتم اليوم الأحد. وهي ادعاءات نفتها الدوحة وقالت إنها بلا أساس وتستند فقط إلى دوافع عنصرية تجاه الدولة "العربية المسلمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:40 GMTМобилизованные военнослужащие с ручными гранатометами РПГ-7 выдвигаются на рубеж для боевых стрельб на Чебаркульском полигоне - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16 ديسمبر, 14:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала