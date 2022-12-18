https://sputnikarabic.ae/20221218/قطر-صندوق-دعم-العمالة-الأجنبية-سيواصل-نشاطه-بعد-كأس-العالم-1071328606.html
قطر: صندوق دعم العمالة الأجنبية سيواصل نشاطه بعد كأس العالم
قطر: صندوق دعم العمالة الأجنبية سيواصل نشاطه بعد كأس العالم
قال أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم في قطر، إن صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة سيستمر في العمل بعد مونديال 2022. 18.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-18T14:56+0000
2022-12-18T14:56+0000
2022-12-18T14:56+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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موسكو- سبوتنيك. في عام 2018، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بشأن إنشاء صندوق لدعم العمال الوافدين بعد انتقادات لمعاملة البلاد للعمالة الأجنبية.وقال حسن الذوادي في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "هناك صندوق تأمين لدعم العمال يبحث في أي أمور تتعلق بالوفيات المؤسفة، وسيستمر ذلك إلى ما بعد كأس العالم".في نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرت صحيفة "الغارديان"، نقلا عن الذوادي، أن عدد العمال المهاجرين الذين ماتوا في المشاريع المتعلقة بالتحضير لكأس العالم في قطر تراوح بين 400 و500 شخص.واجهت قطر انتقادات بشأن معاملتها المزعومة للعمال المهاجرين والنساء ومجتمع المثليين في الفترة التي تسبق الحدث العالمي، الذي يختتم اليوم الأحد. وهي ادعاءات نفتها الدوحة وقالت إنها بلا أساس وتستند فقط إلى دوافع عنصرية تجاه الدولة "العربية المسلمة".
https://sputnikarabic.ae/20221218/42-مليون-دولار-للبطل-كم-تبلغ-الجوائز-المالية-للمنتخبات-المشاركة-في-مونديال-قطر-1071327983.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
قطر: صندوق دعم العمالة الأجنبية سيواصل نشاطه بعد كأس العالم
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قال أمين عام اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم في قطر، إن صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة سيستمر في العمل بعد مونديال 2022.
موسكو- سبوتنيك
. في عام 2018، أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مرسوما بشأن إنشاء صندوق لدعم العمال الوافدين بعد انتقادات لمعاملة البلاد للعمالة الأجنبية.
وقال حسن الذوادي في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "هناك صندوق تأمين لدعم العمال يبحث في أي أمور تتعلق بالوفيات المؤسفة، وسيستمر ذلك إلى ما بعد كأس العالم".
في نوفمبر/ تشرين الثاني، ذكرت صحيفة "الغارديان"، نقلا عن الذوادي، أن عدد العمال المهاجرين
الذين ماتوا في المشاريع المتعلقة بالتحضير لكأس العالم في قطر تراوح بين 400 و500 شخص.
واجهت قطر انتقادات بشأن معاملتها المزعومة للعمال المهاجرين والنساء ومجتمع المثليين في الفترة التي تسبق الحدث العالمي، الذي يختتم اليوم الأحد. وهي ادعاءات نفتها الدوحة وقالت إنها بلا أساس وتستند فقط إلى دوافع عنصرية
تجاه الدولة "العربية المسلمة".