https://sputnikarabic.ae/20221219/اشتية-يطالب-الأمم-المتحدة-بنشر-دوريات-لرصد-الانتهاكات-الإسرائيلية-1071351952.html
اشتية يطالب الأمم المتحدة بنشر دوريات لرصد الانتهاكات الإسرائيلية
اشتية يطالب الأمم المتحدة بنشر دوريات لرصد الانتهاكات الإسرائيلية
طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، طواقم الأمم المتحدة العاملة في فلسطين بنشر دوريات بالضفة الغربية، لرصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T12:06+0000
2022-12-19T12:06+0000
2022-12-19T12:06+0000
أخبار فلسطين اليوم
مستوطن
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جاء ذلك في كلمة ألقاها بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال اشتية إن "الأمم المتحدة تملك أكثر من 400 سيارة، وأكثر من 1000 موظف، يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد تصرفات الجيش والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم".وندد رئيس الوزراء الفلسطيني بما تشهده المناطق المستهدفة من "استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه".وتشير إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل 169 فلسطينيا في الضفة الغربية، منذ مطلع 2022.كما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين نفذوا 793 اعتداءً على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية العام، 582 منها أحدثت أضرارا، و211 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20221218/فلسطينيو-القدس-يشيعيون-بجماهير-غفيرة-شقيقين-دهسهما-مستوطن-إسرائيلي-1071322135.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, مستوطن
أخبار فلسطين اليوم, مستوطن
اشتية يطالب الأمم المتحدة بنشر دوريات لرصد الانتهاكات الإسرائيلية
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طالب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، طواقم الأمم المتحدة العاملة في فلسطين بنشر دوريات بالضفة الغربية، لرصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال اشتية إن "الأمم المتحدة تملك أكثر من 400 سيارة، وأكثر من 1000 موظف، يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد تصرفات الجيش والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم".
وندد رئيس الوزراء الفلسطيني بما تشهده المناطق المستهدفة من "استباحة مطلقة
للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه".
وتشير إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل 169 فلسطينيا في الضفة الغربية، منذ مطلع 2022.
كما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين نفذوا 793 اعتداءً على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية العام، 582 منها أحدثت أضرارا، و211 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين.