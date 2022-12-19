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https://sputnikarabic.ae/20221219/ترامب-الاتهامات-حول-الهجوم-على-الكابيتول-تهدف-لعرقلة-ترشحي-للرئاسة-1071379722.html
ترامب: الاتهامات حول الهجوم على الكابيتول تهدف لعرقلة ترشحي للرئاسة
ترامب: الاتهامات حول الهجوم على الكابيتول تهدف لعرقلة ترشحي للرئاسة
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن تصويت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، لصالح توجيه اتهامات جنائية له، تهدف لمنعه... 19.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-19T23:53+0000
2022-12-19T23:53+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
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موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب: "يدرك الناس أن مكتب التحقيقات يسعى لمنعي من الترشح لمنصب الرئيس، لأنهم يعلمون أنني سأفوز، وأن هذا العمل محاولة حزبية لتهمشي وتهميش الحزب الجمهوري".وفي وقت سابق، قدمت لجنة مجلس النواب الأمريكي المخصصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس، توصيات بتوجيه 4 اتهامات جنائية لترامب وآخرين.والجمعة الماضي، قضت محكمة أمريكية، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن.وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
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أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب: الاتهامات حول الهجوم على الكابيتول تهدف لعرقلة ترشحي للرئاسة

23:53 GMT 19.12.2022
© AFP 2022 / ALON SKUYالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2022
© AFP 2022 / ALON SKUY
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صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن تصويت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول، لصالح توجيه اتهامات جنائية له، تهدف لمنعه من الترشيح للانتخابات الرئاسية القادمة.
موسكو - سبوتنيك. وقال ترامب: "يدرك الناس أن مكتب التحقيقات يسعى لمنعي من الترشح لمنصب الرئيس، لأنهم يعلمون أنني سأفوز، وأن هذا العمل محاولة حزبية لتهمشي وتهميش الحزب الجمهوري".
وفي وقت سابق، قدمت لجنة مجلس النواب الأمريكي المخصصة للتحقيق في أحداث اقتحام الكونغرس، توصيات بتوجيه 4 اتهامات جنائية لترامب وآخرين.
وقالت اللجنة، أمس الاثنين، إن "تلك الاتهامات تشمل عرقلة إجراءات رسمية والتآمر بغرض الاحتيال على الولايات المتحدة والكذب والتحريض على التمرد أو المساعدة فيه، وأوضحت أن هناك أدلة كافية لإحالة ترامب وآخرين إلى محاكمة جنائية بسبب تلك الاتهامات".
والجمعة الماضي، قضت محكمة أمريكية، بالسجن 5 سنوات، بحق أحد أنصار جماعة "كيو أنون"، على خلفية تورطه في اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن.
وهاجمت أعداد من أنصار ترامب، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021، مقر الكونغرس سعيا لتعطيل عملية التصديق على فوز جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
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