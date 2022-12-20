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خامنئي: حادثة شيراز "الإرهابية" أدت إلى فضيحة الأمريكيين المنافقين
خامنئي: حادثة شيراز "الإرهابية" أدت إلى فضيحة الأمريكيين المنافقين
صرح المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن "حادثة شيراز الإرهابية أدت إلى فضيحة الأمريكيين المنافقين وذوي القلوب السوداء". 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T12:36+0000
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وقال خامنئي، خلال استقبال عوائل قتلى الحادث الإرهابي الذي استهدف ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران، إن "هذا الحادث المرير أحزن القلوب لكنه سيبقى حاضرا في تاريخ إيران"، معتبرا اغتيال الزوار عملا مختلفا عن الحوادث الإرهابية الأخرى ويسبب فضيحة مزدوجة للعدو.وأضاف: "بالإضافة إلى القتلة والخونة، فإن داعمي وصناع داعش الأساسيين متواطئون أيضا في هذه الجريمة. إنهم كذابون وقساة قلب ومفضوحون ومنافقون لدرجة أنهم يرفعون راية حقوق الإنسان بالأقوال، لكنهم في الأفعال يصنعون مجموعات إرهابية خطيرة".وكان القضاء الإيراني، أصدر الشهر الماضي، "لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران".وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام المتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتاً إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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أخبار إيران, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

خامنئي: حادثة شيراز "الإرهابية" أدت إلى فضيحة الأمريكيين المنافقين

12:36 GMT 20.12.2022
© AFP 2022 / -المرشد الأعلى في إيران على خامنئي
المرشد الأعلى في إيران على خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / -
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صرح المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، أن "حادثة شيراز الإرهابية أدت إلى فضيحة الأمريكيين المنافقين وذوي القلوب السوداء".
وقال خامنئي، خلال استقبال عوائل قتلى الحادث الإرهابي الذي استهدف ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران، إن "هذا الحادث المرير أحزن القلوب لكنه سيبقى حاضرا في تاريخ إيران"، معتبرا اغتيال الزوار عملا مختلفا عن الحوادث الإرهابية الأخرى ويسبب فضيحة مزدوجة للعدو.
وأضاف: "بالإضافة إلى القتلة والخونة، فإن داعمي وصناع داعش الأساسيين متواطئون أيضا في هذه الجريمة. إنهم كذابون وقساة قلب ومفضوحون ومنافقون لدرجة أنهم يرفعون راية حقوق الإنسان بالأقوال، لكنهم في الأفعال يصنعون مجموعات إرهابية خطيرة".
وكان القضاء الإيراني، أصدر الشهر الماضي، "لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران".
وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام المتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتاً إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".
وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا والعديد من الدول)، على ضريح "شاه شيراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، تشهد إيران احتجاجات واسعة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني (22 عاما)، عقب احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير لائق".
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