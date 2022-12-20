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https://sputnikarabic.ae/20221220/نوفاك-فرض-سقف-لأسعار-الغاز-قد-يؤدي-لخسارة-أوروبا-الإمدادات-لصالح-أسواق-أخرى-1071409878.html
نوفاك: فرض سقف لأسعار الغاز قد يؤدي لخسارة أوروبا الإمدادات لصالح أسواق أخرى
نوفاك: فرض سقف لأسعار الغاز قد يؤدي لخسارة أوروبا الإمدادات لصالح أسواق أخرى
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، للصحفيين أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا آخر بالموافقة على سقف لسعر الغاز، وهذه ليست أداة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-20T15:27+0000
2022-12-20T15:27+0000
روسيا
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين معلقا على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعر على الغاز: "نرى أنه قرار سياسي آخر، وليس اقتصاديا البتة، زملاؤنا يكررون نفس الخطأ مرة أخرى".ووفقا لنوفاك، فإن وضعا مماثلا يحدث مع الغاز في الاتحاد الأوروبي.كما قال نائب رئيس الوزراء إنه "من الضروري الآن أن نرى كيف سيتطور الوضع، حيث يوجد الآن الكثير من الشكوك المرتبطة بقرار الاتحاد الأوروبي هذا".
https://sputnikarabic.ae/20221220/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بعد-حريق-في-خط-غاز-روسي-1071399261.html
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روسيا, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي

نوفاك: فرض سقف لأسعار الغاز قد يؤدي لخسارة أوروبا الإمدادات لصالح أسواق أخرى

15:27 GMT 20.12.2022
© Sputnik . Murad Orudzhev / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
© Sputnik . Murad Orudzhev
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، للصحفيين أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا آخر بالموافقة على سقف لسعر الغاز، وهذه ليست أداة اقتصادية، فهي تنطوي على مخاطر لتوريد "الوقود الأزرق" إلى السوق الأوروبية.
موسكو- سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين معلقا على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعر على الغاز: "نرى أنه قرار سياسي آخر، وليس اقتصاديا البتة، زملاؤنا يكررون نفس الخطأ مرة أخرى".

لقد تحدث الرئيس عن ذلك خلال منتدى الأسبوع الروسي للطاقة، ذاكرا اقتباسا عن ميلتون فريدمان، الحائز على جائزة نوبل، أنه إذا أردت أن تخلق نقصا في الطماطم فكل ما عليك هو فرض بعض القيود على الأسعار.

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12:53 GMT
ووفقا لنوفاك، فإن وضعا مماثلا يحدث مع الغاز في الاتحاد الأوروبي.

إذا كان الزملاء الأوروبيون يريدون ألا يكون هناك غاز في أوروبا، فسوف يتحول إلى أسواق أخرى، إذ أنهم يفرضون سقفا للسعر.

كما قال نائب رئيس الوزراء إنه "من الضروري الآن أن نرى كيف سيتطور الوضع، حيث يوجد الآن الكثير من الشكوك المرتبطة بقرار الاتحاد الأوروبي هذا".
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