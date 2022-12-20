https://sputnikarabic.ae/20221220/نوفاك-فرض-سقف-لأسعار-الغاز-قد-يؤدي-لخسارة-أوروبا-الإمدادات-لصالح-أسواق-أخرى-1071409878.html

نوفاك: فرض سقف لأسعار الغاز قد يؤدي لخسارة أوروبا الإمدادات لصالح أسواق أخرى

نوفاك: فرض سقف لأسعار الغاز قد يؤدي لخسارة أوروبا الإمدادات لصالح أسواق أخرى

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، للصحفيين أن الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا سياسيا آخر بالموافقة على سقف لسعر الغاز، وهذه ليست أداة... 20.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-20T15:27+0000

2022-12-20T15:27+0000

2022-12-20T15:27+0000

روسيا

اقتصاد

أخبار الاتحاد الأوروبي

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موسكو- سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين معلقا على قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعر على الغاز: "نرى أنه قرار سياسي آخر، وليس اقتصاديا البتة، زملاؤنا يكررون نفس الخطأ مرة أخرى".ووفقا لنوفاك، فإن وضعا مماثلا يحدث مع الغاز في الاتحاد الأوروبي.كما قال نائب رئيس الوزراء إنه "من الضروري الآن أن نرى كيف سيتطور الوضع، حيث يوجد الآن الكثير من الشكوك المرتبطة بقرار الاتحاد الأوروبي هذا".

https://sputnikarabic.ae/20221220/ارتفاع-أسعار-الغاز-في-أوروبا-بعد-حريق-في-خط-غاز-روسي-1071399261.html

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