https://sputnikarabic.ae/20221221/إيطاليا-لا-نريد-أن-تصبح-البلقان-منطقة-نفوذ-للدول-غير-الأوروبية-1071459741.html
إيطاليا: لا نريد أن تصبح البلقان منطقة نفوذ للدول غير الأوروبية
إيطاليا: لا نريد أن تصبح البلقان منطقة نفوذ للدول غير الأوروبية
قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدعم طلبات دول البلقان للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وتريد تسريع العملية حتى لا تصبح... 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T14:44+0000
2022-12-21T14:44+0000
2022-12-21T14:44+0000
العالم
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إيطاليا
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روما - سبوتنيك. وذكر تاجاني في مؤتمر السفراء الذي عقد في وزارة الخارجية الإيطالية: "هذه المنطقة تجاور بلدنا، وندعو إلى تسريع عملية انضمام جميع دول البلقان المرشحة إلى الاتحاد الأوروبي".وذكر الوزير الأسبوع الماضي أن إيطاليا تعتزم عقد منتدى أعمال ومؤتمر حول البلقان لمناقشة مختلف المبادرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.التزم الاتحاد الأوروبي بسياسته في دعم الاندماج التدريجي لدول غرب البلقان مع الكتلة لسنوات عديدة. في يوليو/ تموز 2013، أصبحت كرواتيا أول دول المنطقة تنضم إلى الاتحاد.منح ما يصل إلى خمس دول من دول البلقان - ألبانيا وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك – صفة الدول المرشحة رسميا.يطالب الاتحاد الأوروبي بأن تخضع جميع الدول أولا لإصلاحات معينة للوفاء بمعايير الكتلة خلال عملية التفاوض الرسمية والتي قد تستغرق سنوات طويلة.
https://sputnikarabic.ae/20221130/الخارجية-الإيطالية-يجب-على-الناتو-حماية-جميع-دول-غرب-البلقان-وجيران-أوكرانيا-1070682537.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, إيطاليا
إيطاليا: لا نريد أن تصبح البلقان منطقة نفوذ للدول غير الأوروبية
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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدعم طلبات دول البلقان للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وتريد تسريع العملية حتى لا تصبح هذه البلدان "مجال نفوذ للدول غير الأوروبية".
روما - سبوتنيك
. وذكر تاجاني في مؤتمر السفراء الذي عقد في وزارة الخارجية الإيطالية: "هذه المنطقة تجاور بلدنا، وندعو إلى تسريع عملية انضمام جميع دول البلقان المرشحة إلى الاتحاد الأوروبي".
وأردف تاجاني، معللا دعوته لتسريع عملية الانضمام: "لا نريد أن تصبح هذه البلدان مجال نفوذ للدول غير الأوروبية التي لا تتماشى مع مصالحنا".
وذكر الوزير الأسبوع الماضي أن إيطاليا تعتزم عقد منتدى أعمال ومؤتمر
حول البلقان لمناقشة مختلف المبادرات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
التزم الاتحاد الأوروبي بسياسته في دعم الاندماج التدريجي لدول غرب البلقان مع الكتلة لسنوات عديدة. في يوليو/ تموز 2013، أصبحت كرواتيا أول دول المنطقة تنضم إلى الاتحاد.
منح ما يصل إلى خمس دول
من دول البلقان - ألبانيا وصربيا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك – صفة الدول المرشحة رسميا.
يطالب الاتحاد الأوروبي بأن تخضع جميع الدول أولا لإصلاحات معينة للوفاء بمعايير الكتلة خلال عملية التفاوض الرسمية والتي قد تستغرق سنوات طويلة.