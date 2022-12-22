https://sputnikarabic.ae/20221222/الفلبين-تعزز-وجودها-العسكري-في-بحر-الصين-الجنوبي-بعد-تهديد-بكين-لحامية-1071494409.html

الفلبين تعزز وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي بعد تهديد بكين لحامية

الفلبين تعزز وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي بعد تهديد بكين لحامية

عزز الجيش الفلبيني وجوده في بحر الصين الجنوبي، اليوم الخميس، بعد تهديد بكين لحامية. 22.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأفادت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الخميس، بأن الفلبين عززت وجودها في بحر الصين الجنوبي، بعدما واجهت تهديدا في الممر المائي المتنازع عليه على خلفية "أنشطة" صينية قريبة.وأكدت وزارة الدفاع الفلبينية أن "أي تعد على بحر الفلبين الغربي أو تغيير في معالمه يمثل تهديدا لأمن جزيرة باغاسا"، موضحة أنها رصدت أنشطة صينية بالقرب من تلك الجزيرة، رغم عدم تحديدها لطبيعة هذه الأنشطة الصينية.وأوضحت أن هذا التحرك الفلبيني يأتي بعد يومين من إعلان الصين أنها بدأت استعادة المزيد من الأراضي في جزر سبراتليز المتنازع عليها، وهو الأرخبيل الكبير في بحر الصين الجنوبي، الذي يضم منشآت عسكرية للعديد من الدول.يشار إلى أن بكين تطالب ببحر الصين الجنوبي الغني بالموارد بأكمله تقريبا، مع التأكيد على أن هذا البحر تمر من خلاله مبادلات تجارية بتريليونات الدولارات سنويا، في وقت تطالب دول أخرى بمناطق في هذا البحر "الصين الجنوبي" وهي الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.وخلال السنوات الأخيرة، قامت الصين ببناء جزر اصطناعية على الشعاب المرجانية خلال تشييدها منشآت عسكرية ومهابط طائرات في بحر الصين الجنوبي، رغم تجاهل بكين حكما صدر عام 2012 عن محكمة تابعة للأمم المتحدة يقضي بأن مطالبها لا أساس لها.بدورها نفت وزارة الخارجية الصينية تدشين هذه التشكيلات البرية الجديدة، موضحة أنه "لا أساس من الصحة إطلاقا" لهذه المعلومات.ونقل عن صور لأقمار اصطناعية من مسؤولين أمريكيين، أن تشكيلات برية جديدة ظهرت في سبراتليز في شعاب جززيرتي لانكيام وساندي الصغيرتين المنخفضتين، والجزيرة الأخيرة تدير من خلالها الفلبين مهبطا للطائرات بوحدات من الجيش وخفر السواحل.وأكثر من مرة، اتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني وقوات بحرية مسلحة بمضايقة قوارب صيد وسفن أخرى لها في المنطقة، وذلك بالتوازي مع تقديمها احتجاجا دبلوماسيا الأسبوع الماضي بعد أن "صادرت سفينة صينية لخفر السواحل بالقوة في تشرين الثاني/نوفمبر حطام صاروخ صيني استعادته سفينة تابعة للبحرية الفلبينية قبالة ثيتو".

https://sputnikarabic.ae/20221129/الجيش-الصيني-يبعد-طرادا-أمريكيا-قرب-بحر-الصين-الجنوبي-1070647688.html

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