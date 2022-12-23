https://sputnikarabic.ae/20221223/أوكرانيا-تعلن-عن-انخفاض-في-إنتاج-الشركات-بنحو-70-1071520048.html

أوكرانيا تعلن عن انخفاض في إنتاج الشركات بنحو 70%

أوكرانيا تعلن عن انخفاض في إنتاج الشركات بنحو 70%

أعلن روستيسلاف شورما، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، اليوم الجمعة، عن انخفاض في إنتاج الشركات في أوكرانيا في الربع الأخير من عام 2022 بنسبة 70% في المتوسط. 23.12.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار أوكرانيا

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وأضاف شورما، في مقابلة مع "أر بي كا أوكرانيا": "الانخفاض في الإنتاج الحقيقي في الربع الأخير يصل إلى متوسط ​​70%، في بعض الحالات، 80-90%، وفي بعضها 50%، تعتمد النسبة على الوضع في كل منطقة".وأشار شورما، إلى أن "السلطات تحاول فرض قيود أقل، على بعض الصناعات بما في ذلك تعدين الفحم وإنتاج وتكرير النفط ، لكن الوضع صعب للغاية بشكل عام".وجاء الانخفاض في الإنتاج على خلفية الوضع الصعب في قطاع الطاقة والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في البلاد بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% في عام 2022، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب سياسات كييف العدائية.وتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في حالة ركود شديد خلال العام المقبل، مع توقع حد أدنى للنمو بنسبة 0.3% في عام 2023، حيث تستمر صدمات أسعار الطاقة في التأثير على المنطقة المشار إليها.

https://sputnikarabic.ae/20221004/البنك-الدولي-اقتصاد-أوكرانيا-ينكمش-بنسبة-35-هذا-العام-1068617668.html

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