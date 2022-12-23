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https://sputnikarabic.ae/20221223/بوتين-يعرب-عن-أمله-في-تنفيذ-طلبيات-وزارة-الدفاع-بالكامل-1071530771.html
بوتين يعرب عن أمله في تنفيذ طلبيات وزارة الدفاع بالكامل
بوتين يعرب عن أمله في تنفيذ طلبيات وزارة الدفاع بالكامل
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع رؤساء شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي عن أمله في تنفيذ طلبيات وزارة الدفاع بالكامل. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T17:10+0000
2022-12-23T17:19+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين "بالطبع أتوقع كما في السنوات السابقة، وهذا العام، أن تكتمل طلبيات وزارة الدفاع في عام 2023، من حيث إنتاج وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالكامل".وأشار الرئيس الروسي إلى أن أهم مهمة للمؤسسات الدفاعية هي تزويد جميع الوحدات والوحدات المتقدمة بالأسلحة والذخيرة والمعدات بالحجم المطلوب والجودة المطلوبة وفي وقت قصير.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221220/بوتين-يعقد-اجتماعا-موسعا-مع-قيادات-وزارة-الدفاع-الروسية-غدا-الأربعاء-1071409103.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يعرب عن أمله في تنفيذ طلبيات وزارة الدفاع بالكامل

17:10 GMT 23.12.2022 (تم التحديث: 17:19 GMT 23.12.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالقائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع رؤساء شركات المجمع الصناعي العسكري الروسي عن أمله في تنفيذ طلبيات وزارة الدفاع بالكامل.
وقال بوتين "بالطبع أتوقع كما في السنوات السابقة، وهذا العام، أن تكتمل طلبيات وزارة الدفاع في عام 2023، من حيث إنتاج وتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية الخاصة بالكامل".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن أهم مهمة للمؤسسات الدفاعية هي تزويد جميع الوحدات والوحدات المتقدمة بالأسلحة والذخيرة والمعدات بالحجم المطلوب والجودة المطلوبة وفي وقت قصير.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
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وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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