https://sputnikarabic.ae/20221223/تبون-يكشف-عن-الدول-الموافقة-لانضمام-الجزائر-إلى-بريكس-وعن-مشروع-أفريقي-ضخم-1071512243.html

تبون يكشف عن الدول الموافقة لانضمام الجزائر إلى "بريكس" وعن مشروع أفريقي ضخم

تبون يكشف عن الدول الموافقة لانضمام الجزائر إلى "بريكس" وعن مشروع أفريقي ضخم

كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن قائمة الدول الموافقة لانضمام بلاده إلى منظمة "بريكس"، وعن مشروع أفريقي ضخم، منوها إلى زيارة قريبة سيجريها إلى روسيا... 23.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-23T09:05+0000

2022-12-23T09:05+0000

2022-12-23T09:09+0000

العالم العربي

اقتصاد

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ونقلت وسائل إعلام جزائرية تأكيد الرئيس عبد المجيد تبون، أن كل من روسيا والصين وجنوب أفريقيا والبرازيل وافقوا على دخول الجزائر إلى منظمة "بريكس".ونوه تبون إلى أنه حضر اجتماع منظمة "بريكس" عن بعد، وقال: "هذه المرة سندخل مباشرة، إن الدخول لمنظمة بريكس سيفتح أبواب الاستثمار في الجزائر"، بحسب "الجزائر الآن".وأكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه سيزور روسيا، مستقبلا، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكنه لم يعلن الموعد تحديدا. وقال تبون، في لقاء تلفزيوني، أمس الخميس:وأشار الرئيس تبون أيضا إلى أنه أعطى تعليمات لشركة "سوناطراك" الجزائرية لمحاولة الوصول لتصدير 100 مليار متر مكعب، منوها إلى أن الجزائر "أصبحت من أكبر الدول استهلاكا للغاز وحتى لو تحوّل السيارات إلى الغاز المميع ستنقُص من التصدير".وأضاف: "لدينا فائض في الكهرباء واقترحنا على الدول الصديقة إنشاء كابل بحري يربطنا بأوروبا لتصدير الكهرباء. وجدنا آذان صاغية من أصدقائنا الإيطاليين لكي نصل إلى نسبة الادماج في تصنيع السيارات إلى 40 بالمائة خلال عامين".مشروع ضخم يربط 4 دول أفريقيةوكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت سابقا عن بدء إنجاز الشطر الأخير من "طريق الوحدة الأفريقية"، الذي يصل العاصمة الجزائر بلاغوس النيجيرية (جنوب). وخصصت الجزائر للمشروع 2.6 مليار دولار.ويعتبر الجزء الذي يربط بين الجزائر ولاغوس النيجيرية، بمثابة العمود الفقري للمشروع بمسافة 4500 كيلومتر، في حين تبلغ المسافة الإجمالية للطريق نحو 9900 كيلومتر.وكان سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، أكد الشهر الماضي، أن هناك العديد من الدول بما فيها الجزائر تتعرض لضغوط هائلة من أجل التخلي عن التعاون والتفاعل مع روسيا الاتحادية.وقال شوفايف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" معلقا على دعوة بعض الساسة الأمريكيين بفرض عقوبات على الجزائر بسبب شرائها للأسلحة الروسية:وفي سياق زيارة الرئيس الجزائر المنتظرة إلى روسيا، نوه السفير الروسي بأن "هناك اتفاق وتفاهم مبدئي لدى كلا الجانبين بأن زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا ستتم قبل نهاية العام الحالي"، مشددا على أن "هذا الحدث مهم جدا للعلاقات بين بلدينا، ونتوقع أن تعطي هذه الزيارة زخما إضافيا لتطوير تعاوننا".أعلن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه جاري الإعداد لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى روسيا؛ مشيرا إلى أن الجانب الجزائري يأمل في أن تتم الزيارة، قبل نهاية العام الحالي.إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في حديث له عن العلاقات مع الجزائر، أن كلاً من الجزائر وموسكو باتتا مقتنعتين، أنه يتعين التوقيع على اتفاق تعاون استراتيجي.

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