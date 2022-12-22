https://sputnikarabic.ae/20221222/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-لـسبوتنيك-علاقتنا-بروسيا-لن-تتأثر-تحت-أي-ضغوط-1071492312.html
نائب رئيس البرلمان الجزائري لـ"سبوتنيك": علاقتنا بروسيا لن تتأثر تحت أي ضغوط
نائب رئيس البرلمان الجزائري لـ"سبوتنيك": علاقتنا بروسيا لن تتأثر تحت أي ضغوط
قال نائب رئيس مجلس الشعب الوطني بالجزائر، منذر بودن، إن العلاقات الروسية - الجزائرية لم تتأثر رغم الاضطرابات الدولية والضغوط التي جرت على المستوى الدولي في... 22.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-22T14:09+0000
2022-12-22T14:09+0000
2022-12-22T14:09+0000
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وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تتأثر تحت أي ضغط من أي اتجاه، وأن بلاده كان لها موقفها الواضح من "العملية العسكرية الروسية"، كما دعت إلى تسوية الأزمات عبر الحوار والحل السلمي وعدم الكيل بمكيالين.وحول الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الجزائرية لموسكو والتي أعلنها وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، أوضح بودن أن الزيارة تحظى بمكانة كبيرة تنبع من مكانة العلاقات القوية بين البلدين.وحول عودة العلاقات بين الجزائر وفرنسا، قال بودن إن "العلاقات-الفرنسية الجزائرية بدأت في العودة مرة أخرى منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس/آب الماضي، وزيارة رئيسة الحكومة وأعضاء الحكومة الفرنسية بعدد غير مسبوق".وفي وقت سابق أكد سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، على وجود تفاهم لدى الجانبين الروسي والجزائري لإجراء زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا قبل نهاية العام الجاري.وقال شوفايف في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك" في هذا الصدد: "هناك اتفاق وتفاهم مبدئي لدى كلا الجانبين على أن زيارة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا ستتم قبل نهاية العام الحالي".وشدد السفير الروسي على أن "هذا الحدث مهم جدا للعلاقات بين بلدينا"، معربًا عن أمله في "أن تعطي هذه الزيارة زخما إضافيا لتطوير تعاوننا".وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط.وأضاف لعمامرة: "لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد، فالجزائر وروسيا شريكتان ومهمتان لبعضهما بعضا، ونجري حوارًا سياسيًا رفيع المستوى، ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا".وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الجزائري لزيارة بلاده وينتظر الجانب الروسي القرار.طالع أيضا: الجزائر وروسيا تشيدان بنجاح اللجنة الحكومية المشتركة
https://sputnikarabic.ae/20221130/تفاهم-روسي-جزائري-على-ترتيب-زيارة-الرئيس-تبون-إلى-روسيا-بحلول-نهاية-العام-الجاري--1070680191.html
https://sputnikarabic.ae/20220510/لافروف-روسيا-تثمن-موقف-الجزائر-المتوازن-حول-أوكرانيا-1062063386.html
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روسيا, الجزائر, العالم
نائب رئيس البرلمان الجزائري لـ"سبوتنيك": علاقتنا بروسيا لن تتأثر تحت أي ضغوط
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قال نائب رئيس مجلس الشعب الوطني بالجزائر، منذر بودن، إن العلاقات الروسية - الجزائرية لم تتأثر رغم الاضطرابات الدولية والضغوط التي جرت على المستوى الدولي في الفترة الأخيرة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن العلاقات بين البلدين
لا يمكن أن تتأثر تحت أي ضغط من أي اتجاه، وأن بلاده كان لها موقفها الواضح من "العملية العسكرية الروسية"، كما دعت إلى تسوية الأزمات عبر الحوار والحل السلمي وعدم الكيل بمكيالين.
وحول الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الجزائرية لموسكو
والتي أعلنها وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، أوضح بودن أن الزيارة تحظى بمكانة كبيرة تنبع من مكانة العلاقات القوية بين البلدين.
وحول عودة العلاقات بين الجزائر وفرنسا، قال بودن إن "العلاقات-الفرنسية الجزائرية بدأت في العودة مرة أخرى منذ زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس/آب الماضي، وزيارة رئيسة الحكومة وأعضاء الحكومة الفرنسية بعدد غير مسبوق".
ولفت إلى أن محاولة فتح صفحة جديدة بين البلدين تجرى دون غلق الصفحة كليا من أجل تسوية بعض الأمور العالقة، مشيرا إلى أن انتهاء أزمة "التأشيرات" هي تحصيل حاصل، خاصة بعد عودة العلاقات بين الجانبين لطبيعتها.
وفي وقت سابق أكد سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، على وجود تفاهم لدى الجانبين الروسي والجزائري لإجراء زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا قبل نهاية العام الجاري.
وقال شوفايف في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك" في هذا الصدد: "هناك اتفاق وتفاهم
مبدئي لدى كلا الجانبين على أن زيارة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا ستتم قبل نهاية العام الحالي".
وشدد السفير الروسي على أن "هذا الحدث مهم جدا للعلاقات
بين بلدينا"، معربًا عن أمله في "أن تعطي هذه الزيارة زخما إضافيا لتطوير تعاوننا".
وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد أفاد في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه يتم التحضير لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى روسيا بشكل نشط.
وقال وزير الخارجية الجزائري على هامش منتدى باريس للسلام: "نتمنى أن تتم (الزيارة) قبل نهاية العام، والآن يتم الإعداد لهذه الزيارة، وهي مهمة لكلا بلدينا ونحن نشارك بنشاط وإيجابية بالتحضير لها".
وأضاف لعمامرة: "لدينا برنامج تعاون واسع النطاق وطويل الأمد، فالجزائر وروسيا شريكتان ومهمتان لبعضهما بعضا، ونجري حوارًا سياسيًا رفيع المستوى، ونأمل أن تكون زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى روسيا بداية مرحلة جديدة في علاقاتنا".
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي
، ميخائيل بوغدانوف، أن هناك دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الجزائري لزيارة بلاده وينتظر الجانب الروسي القرار.