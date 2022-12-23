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https://sputnikarabic.ae/20221223/كوريا-الشمالية-تنفي-مزاعم-تزويد-روسيا-بالذخيرة-وتصفها-بـالهراء-1071513644.html
كوريا الشمالية تنفي مزاعم تزويد روسيا بالذخيرة وتصفها بـ"الهراء"
كوريا الشمالية تنفي مزاعم تزويد روسيا بالذخيرة وتصفها بـ"الهراء"
نفت كوريا الشمالية اتهامات وتقارير صحفية، زعمت أن بيونغ يانغ قدمت ذخائر لروسيا من أجل استخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا. 23.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-23T09:27+0000
2022-12-23T09:27+0000
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وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان، إن صفقة من هذا القبيل "لم تحدث قط" بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الجمعة.ودعا البيان المجتمع الدولي للانتباه إلى الطابع الإجرامي لتوريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.كما اتهم البيان الولايات المتحدة، بإراقة الدماء والدمار لأوكرانيا، بمنحها أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات بكميات كبيرة.ونشرت وسائل إعلام يابانية، أمس الخميس، تقريرا زعم أن كوريا الشمالية شحنت ذخائر، تشمل قذائف مدفعية، إلى روسيا بواسطة السكك الحديدية الشهر الماضي. بينما زعمت واشنطن، أمس، أن بيونغ يانغ سلمت شحنة أسلحة أولية لشركة عسكرية روسية خاصة.وكانت روسيا قد وجهت لدول الناتو مذكرة احتجاج بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح سيكون له عواقب سلبية.وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها".وعن إمداد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، قال الرئيس الروسي: "أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، فقط فلنضع ذلك في الاعتبار، إن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد الصراع، هذا كل ما في الأمر".وأعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا تتضمن نظام باتريوت للدفاع الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20221222/بوتين-مجريات-العملية-العسكرية-الخاصة-حتمية-وضرورية-1071496326.html
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كوريا الشمالية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تنفي مزاعم تزويد روسيا بالذخيرة وتصفها بـ"الهراء"

09:27 GMT 23.12.2022
© Sputnik . Kyrill Norton / الانتقال إلى بنك الصورآليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
آليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2022
© Sputnik . Kyrill Norton
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نفت كوريا الشمالية اتهامات وتقارير صحفية، زعمت أن بيونغ يانغ قدمت ذخائر لروسيا من أجل استخدامها في عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان، إن صفقة من هذا القبيل "لم تحدث قط" بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الجمعة.
وأضافت أن "التقرير الكاذب لوسائل الإعلام اليابانية والذي زعم بأن كوريا قدمت ذخائر لروسيا، هو أبشع هراء ولا يستحق أي تعليق أو تفسير".
ودعا البيان المجتمع الدولي للانتباه إلى الطابع الإجرامي لتوريدات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا.
كما اتهم البيان الولايات المتحدة، بإراقة الدماء والدمار لأوكرانيا، بمنحها أنواع مختلفة من الأسلحة والمعدات بكميات كبيرة.
ونشرت وسائل إعلام يابانية، أمس الخميس، تقريرا زعم أن كوريا الشمالية شحنت ذخائر، تشمل قذائف مدفعية، إلى روسيا بواسطة السكك الحديدية الشهر الماضي.
بينما زعمت واشنطن، أمس، أن بيونغ يانغ سلمت شحنة أسلحة أولية لشركة عسكرية روسية خاصة.
القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، خلال زيارته إلى ساحة التدريب العسكري بالمنطقة العسكرية الغربية في منطقة ريازان للتحقق من التقدم المحرز في تدريب الأفراد العسكريين الذين تم تعبئتهم، 20 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2022
بوتين: مخزون كييف العسكري ينفد ونحن قادرون على زيادة إنتاج الأسلحة
أمس, 16:05 GMT
وكانت روسيا قد وجهت لدول الناتو مذكرة احتجاج بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أوكرانيا بالسلاح سيكون له عواقب سلبية.
وفي وقت سابق، الأربعاء، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن "موارد دول الناتو ليست على وشك الانهيار، فالأسلحة (التي تصل لأوكرانيا) هي في الأساس من أصل سوفييتي، وهي تنتهي بدورها".
وعن إمداد أوكرانيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، قال الرئيس الروسي: "أولئك الذين يعارضوننا ينطلقون من حقيقة أن هذا من المفترض أن يكون سلاحًا دفاعيًا، حسنًا، فقط فلنضع ذلك في الاعتبار، إن أولئك الذين يفعلون ذلك يفعلونه عبثًا، هذا مجرد إطالة أمد الصراع، هذا كل ما في الأمر".
وأعلنت إدارة بايدن يوم الأربعاء عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار لأوكرانيا تتضمن نظام باتريوت للدفاع الجوي.
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