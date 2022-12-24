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https://sputnikarabic.ae/20221224/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-صواريخ-على-مناطق-مختلفة-1071545598.html
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ على مناطق مختلفة
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ على مناطق مختلفة
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية... 24.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-24T12:00+0000
2022-12-24T12:00+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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وأصدر المكتب بيانا على "تلغرام" جاء فيه: "تم تسجيل الضربات من المدفعية الأوكرانية نحو اتجاه بلدة جورجيفكا في مدينة دونيتسك، في الساعة 11:55".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221221/القوات-الأوكرانية-تقصف-مناطق-في-دونيتسك-بقذائف-يستخدمها-حلف-الناتو-1071467756.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ على مناطق مختلفة

12:00 GMT 24.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ على منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك.
وأصدر المكتب بيانا على "تلغرام" جاء فيه: "تم تسجيل الضربات من المدفعية الأوكرانية نحو اتجاه بلدة جورجيفكا في مدينة دونيتسك، في الساعة 11:55".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بقذائف يستخدمها حلف "الناتو"
21 ديسمبر, 22:17 GMT
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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