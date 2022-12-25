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https://sputnikarabic.ae/20221225/إصابة-فتاة-في-قصف-القوات-الأوكرانية-على-دونيتسك-1071563477.html
إصابة فتاة في قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك
إصابة فتاة في قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك
قال أليكسي كولمزين، عمدة دونيتسك، إن قصف القوات الأوكرانية وسط دونيتسك أسفر عن إصابة فتاة. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T04:16+0000
2022-12-25T04:16+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وقال كوليمزين على تلغرام يوم السبت "نتيجة قصف حي كييفسكي أصيبت فتاة من مواليد 2015".وفي وقت سابق،السبت، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ على منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك.يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20221224/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تطلق-10-صواريخ-على-مناطق-مختلفة-1071545598.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

إصابة فتاة في قصف القوات الأوكرانية على دونيتسك

04:16 GMT 25.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورنتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك
نتائج القصف الليلي من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . Sergey Baturin
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قال أليكسي كولمزين، عمدة دونيتسك، إن قصف القوات الأوكرانية وسط دونيتسك أسفر عن إصابة فتاة.
دونيتسك - سبوتنيك. وقال كوليمزين على تلغرام يوم السبت "نتيجة قصف حي كييفسكي أصيبت فتاة من مواليد 2015".
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ على مناطق مختلفة
أمس, 12:00 GMT
وفي وقت سابق،السبت، أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أن القوات الأوكرانية أطلقت 10 صواريخ على منطقتي بتروفسكي وكيروفسكي في دونيتسك.
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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