https://sputnikarabic.ae/20221225/الإمارات-تقدم-لأوكرانيا-25-ألف-مولد-كهربائي-منزلي-1071584774.html
الإمارات تقدم لأوكرانيا 2.5 ألف مولد كهربائي منزلي
الإمارات تقدم لأوكرانيا 2.5 ألف مولد كهربائي منزلي
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، أن الدولة ستمنح أوكرانيا 2.5 ألف مولد كهربائي لتأمين المنازل بالطاقة في ظل انقطاع التيار الكهربائي. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T15:24+0000
2022-12-25T15:24+0000
2022-12-25T15:24+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065553339_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_599a46bc316161879a6c1eb784991b7a.jpg
دوحة - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الإمارات العربية المتحدة ستدعم السكان المدنيين في أوكرانيا الذين يعانون من عواقب الأزمة، وذلك بمنح 2.5 ألف مولد كهربائي منزلي في ظل انقطاع التيار الكهربائي".وأوضحت الوزارة أن إرسال المولدات الكهربائية يأتي في إطار المبلغ الذي خصصته دولة الإمارات لتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.يشار إلى أن الإمارات كانت قد أعلنت عن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، بمقدار 100 مليون دولار، تم تخصيصها جميعا للمدنيين المتضررين من هذا الصراع.وكانت الإمارات قد أرسلت في السابق 8 طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا.
https://sputnikarabic.ae/20221224/الإمارات-ترسل-2500-مولد-كهربائي-إلى-أوكرانيا-لمواجهة-الشتاء-القاسي-وانقطاعات-الكهرباء-1071549794.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065553339_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3466748116b072f430405cad23a95b9e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا
الإمارات تقدم لأوكرانيا 2.5 ألف مولد كهربائي منزلي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، أن الدولة ستمنح أوكرانيا 2.5 ألف مولد كهربائي لتأمين المنازل بالطاقة في ظل انقطاع التيار الكهربائي.
دوحة - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الإمارات العربية المتحدة ستدعم السكان المدنيين في أوكرانيا الذين يعانون من عواقب الأزمة، وذلك بمنح 2.5 ألف مولد كهربائي منزلي في ظل انقطاع التيار الكهربائي
".
وأوضحت الوزارة أن إرسال المولدات الكهربائية يأتي في إطار المبلغ الذي خصصته دولة الإمارات لتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا
بقيمة 100 مليون دولار.
يشار إلى أن الإمارات كانت قد أعلنت عن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، بمقدار 100 مليون دولار، تم تخصيصها جميعا للمدنيين المتضررين من هذا الصراع.
وكانت الإمارات قد أرسلت في السابق 8 طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية
والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا.