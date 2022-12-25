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https://sputnikarabic.ae/20221225/الإمارات-تقدم-لأوكرانيا-25-ألف-مولد-كهربائي-منزلي-1071584774.html
الإمارات تقدم لأوكرانيا 2.5 ألف مولد كهربائي منزلي
الإمارات تقدم لأوكرانيا 2.5 ألف مولد كهربائي منزلي
أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، أن الدولة ستمنح أوكرانيا 2.5 ألف مولد كهربائي لتأمين المنازل بالطاقة في ظل انقطاع التيار الكهربائي. 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T15:24+0000
2022-12-25T15:24+0000
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دوحة - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الإمارات العربية المتحدة ستدعم السكان المدنيين في أوكرانيا الذين يعانون من عواقب الأزمة، وذلك بمنح 2.5 ألف مولد كهربائي منزلي في ظل انقطاع التيار الكهربائي".وأوضحت الوزارة أن إرسال المولدات الكهربائية يأتي في إطار المبلغ الذي خصصته دولة الإمارات لتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.يشار إلى أن الإمارات كانت قد أعلنت عن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، بمقدار 100 مليون دولار، تم تخصيصها جميعا للمدنيين المتضررين من هذا الصراع.وكانت الإمارات قد أرسلت في السابق 8 طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا.
https://sputnikarabic.ae/20221224/الإمارات-ترسل-2500-مولد-كهربائي-إلى-أوكرانيا-لمواجهة-الشتاء-القاسي-وانقطاعات-الكهرباء-1071549794.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار أوكرانيا

الإمارات تقدم لأوكرانيا 2.5 ألف مولد كهربائي منزلي

15:24 GMT 25.12.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERYغرفة الخودام الرئيسية بمحطة كهرباء بني غازي
غرفة الخودام الرئيسية بمحطة كهرباء بني غازي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأحد، أن الدولة ستمنح أوكرانيا 2.5 ألف مولد كهربائي لتأمين المنازل بالطاقة في ظل انقطاع التيار الكهربائي.
دوحة - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الإمارات العربية المتحدة ستدعم السكان المدنيين في أوكرانيا الذين يعانون من عواقب الأزمة، وذلك بمنح 2.5 ألف مولد كهربائي منزلي في ظل انقطاع التيار الكهربائي".
وأوضحت الوزارة أن إرسال المولدات الكهربائية يأتي في إطار المبلغ الذي خصصته دولة الإمارات لتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار.
يشار إلى أن الإمارات كانت قد أعلنت عن مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، بمقدار 100 مليون دولار، تم تخصيصها جميعا للمدنيين المتضررين من هذا الصراع.
رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
الإمارات ترسل 2500 مولد كهربائي إلى أوكرانيا..."لمواجهة الشتاء القاسي وانقطاعات الكهرباء"
أمس, 14:04 GMT
وكانت الإمارات قد أرسلت في السابق 8 طائرات تحمل على متنها 360 طناً من المساعدات الغذائية والطبية وسيارات الإسعاف للاجئين الأوكرانيين في بولندا ومولدوفا وبلغاريا.
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