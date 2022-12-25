https://sputnikarabic.ae/20221225/عائشة-البرغثي-تكشف-لـسبوتنيك-أهداف-إدارة-شؤون-المرأة-في-القوات-المسلحة-الليبية-1071587097.html

عائشة البرغثي تكشف لـ"سبوتنيك" أهداف إدارة شؤون المرأة في القوات المسلحة الليبية

عائشة البرغثي تكشف لـ"سبوتنيك" أهداف إدارة شؤون المرأة في القوات المسلحة الليبية

قالت الدكتور عائشة البرغثي مديرة إدارة شؤون المرأة في القوات المسلحة العربية الليبية، إن المرأة الليبية التي حاربت وجاهدت ضد الاستعمار لعقود طويلة تدين وتستنكر... 25.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-25T16:35+0000

2022-12-25T16:35+0000

2022-12-25T16:35+0000

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وأضافت في حوارها لــ"سبوتنيك"، أن الإدارة الخاصة بالمرأة في القوات المسلحة العربية الليبية شكلت بقرار رقم 100 لسنة 2021، ودعم من المشير خليفة حفتر، من أجل الاهتمام بكل شؤون المرأة على الصعيد العام، وأيضا على الصعيد الخاص بالنسبة لزوجات وأمهات وأخوات الشهداء.في البداية ما المهام التي تقوم بها الإدارة وما تقدمه للمرأة في ليبيا خلال الفترة الراهنة؟الإدارة معنية بتمكن النساء اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وعلى كل المستويات. كما أن دور القوات المسلحة العربية الليبية كان قويا، خاصة أن المشير خليفة حفتر أولى المرأة الليبية اهتماما خاصا، من خلال إنشاء إدارة لشؤون المرأة، إلى جانب التمكين الاقتصادي والاجتماعي فإننا نعمل على دعم المرأة لوجودها في الحياة السياسية لتكون ضمن المناصب القيادية. كما نعمل في الوقت الراهن على عدد من المشاريع المعنية بالحفاظ على حقوق المرأة والدفاع عنها وتنمية قدراتها.أيضا أذكر أن دور المرأة أصبح فعالا في المشهد الليبي، وباتت ممثلة في جميع مؤسسات الدولة من وزارات وهيئات، من خلال مكاتب دعم وتمكين المرأة.في الوقت الراهن أصبح للمرأة دور إلى جانب الرجل في جميع الميادين من أجل البناء والسلام والاستقرار، كما كانت على مر التاريخ الليبي لها دورها في المشهد.وما أبرز الأهداف التي تشكلت على أساسها الإدارة؟تتمثل الأهداف في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمييز الإيجابي لصالح المرأة، وكذلك القيام بحملات التوعية والتثقيف حول حقوق المرأة وواجباتها.أيضا إعداد كادر متميز للتعاطي مع قضايا المرأة، وفقا للمعايير الدولية، يملك القدرة والخبرة الكافية من أجل إنجاز مهام الإدارة. أيضا تتضمن الأهداف محاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتوفير الحماية والوقاية والعلاج لضحايا العنف، والعمل على بناء عائلة ديمقراطية.هل تعمل الإدارة من أجل تمكين المرأة في ليبيا خلال الفترة الحالية؟بالفعل نعمل في هذا الإطار ولقد أسسنا المجلس القومي للمرأة أسوة بدول الجوار، ومن أجل العمل الجاد لدعم المرأة في كافة المحافل والميادين. كما نعمل بشكل خاص على تمكين زوجات وأمهات وأخوات الشهداء، وأيضا يعمل المجلس القومي للمرأة على كل ما يخص المرأة الليبية.كان للمرأة الليبية دورها تاريخيا في مقاومة الاستعمار فكيف هو دورها الآن في المشهد الليبي؟كان للمرأة الليبية دورها في مقاومة الاحتلال الإيطالي الغاشم طوال عقود، حيث ساندت الأجداد خلال فترات المقاومة والحرب، وعلى الجبهات وعلى كل المستويات، وساندت وجاهدت ضد الاستعمار لسنوات طويلة إلى جانب الرجال، وفي الوقت الراهن تدعم المرأة بناء الدولة وتساند في كافة الميادين من أجل السلام والاستقرار، سواء من خلال دورها في المنزل أو العمل وفي كل القطاعات.كيف كانت مشاركتها مؤخرا في احتفالات ذكرى الاستقلال؟شاركت في الإعداد لاحتفالات ذكرى الاستقلال، حيث تشكلت لجنة تنظيمية تضم نحو 200 امرأة من مختلف القطاعات وأسر الشهداء والجرحى، وكان لها دور في الإعدادات التي سبقت الاحتفال بالذكرى من عمليات تنظيم وإعداد وتجهيزات وتنظيم لمشاركة النساء، وأمهات وزوجات الشهداء.بشأن الانتخابات المرتقبة... ما إمكانية مشاركة المرأة ومنافستها في ظل العديد من التحديات؟خلال فترة التسجيل قمنا بعدة حملات منها "صوتك أمانة" عبر العديد من النشاطات الثقافية والاجتماعية وعبر ندوات ولقاءات مفتوحة، والتي شجعنا فيها النساء من أجل المشاركة والتسجيل، وشملت عملية توعية بأهمية صوت المرأة وحضورها في الانتخابات.كما نعول على دور المرأة في المشهد السياسي في الفترة المقبل، ونسعى لتكون نسبة تمثيل المرأة فوق 30%، حيث نسعى للوصول إلى 40%، خاصة أن المرأة الليبية التي تتميز بالنضال والشجاعة والتضحية من أجل الوطن تستحق التواجد في الميادين من أجل البناء والتنمية والمساهمة في ذلك بقوة كما هو دورها في القوات المسلحة العربية الليبية.عانت المرأة الليبية بشكل كبير ما بعد 2011 في العديد من المناطق… كيف رصدتم ذلك؟المرأة الليبية عانت ويلات الحروب ما بعد 2011، كما عانت التهميش، لكنها ما زالت صامدة وتقاوم حتى استقرار البلاد ووصولها لبر الأمان وتوحيد البلاد بكل مناطقها، لتبقى ليبيا واحدة موحدة.معاناة أخرى تمثلت في فقدان الأبناء والأزواج وكذلك عمليات النزوح، لكنها دائما كانت على استعداد أن تقدم أبنائها أو حياتها من أجل الوطن.هناك العديد من الشكاوى بشأن تهميش المرأة في الجنوب الليبي... هل كان لكم أي تحركات للحد من هذه المعاناة؟قمت بزيارة بالفعل للجنوب، ورغم التهميش الذي عاناه الجنوب من الحكومات المتتالية، لكن بالفعل نعمل من خلال موقعنا في القوات المسلحة بدعم المرأة هناك، ولن نتركه في الوضع الحالي.ونعمل على تقديم كافة الجوانب التي يستحقها الجنوب اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وهذا ما تقوم به القوات المسلحة في الوقت الراهن، ونقوم به أيضا على مستوى إدارة شؤون المرأة.فيما يتعلق بأثر النزاعات على المرأة. ما وسائل الدعم النفسية والاجتماعية والقانونية التي تقدم للنساء؟نعمل في هذا الإطار من خلال تثقيف المرأة الليبية وإعداد الكوادر المتميزة، وحماية المرأة اجتماعيا ونفسيا وتمكينها اقتصاديا.على مستوى الدعم النفسي نقوم بعمل ذلك من خلال الأخصائيين النفسيين في الإدارة، كما نعمل بشكل شامل على دعم المرأة في كافة المجالات، وهو ما يساعدها على تخطي آثار النزوح والحروب وغيرها من الأثار خلال السنوات الماضية.حوار: محمد حميدة

https://sputnikarabic.ae/20220607/الجيش-الوطني-الليبي-يرسل-تعزيزات-عسكرية-لتأمين-الجنوب-الليبي-1063247117.html

https://sputnikarabic.ae/20221224/مديرة-شؤون-المرأة-في-الجيش-الليبي-المرأة-شاركت-في-مقاومة-الاستعمار-لعقود-وممثلة-في-كل-الميادين-1071558028.html

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