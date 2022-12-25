https://sputnikarabic.ae/20221225/وزير-الدفاع-التركي-نبحث-مع-روسيا-استخدام-المجال-الجوي-السوري-في-عملية-محتملة-1071576195.html
وزير الدفاع التركي: نبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية محتملة
وزير الدفاع التركي: نبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية محتملة
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، إن تركيا تجري محادثات مع روسيا بشأن استخدام المجال الجوي السوري في عملية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:34+0000
2022-12-25T11:34+0000
2022-12-25T12:01+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار سوريا اليوم
حزب العمال الكردستاني
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/41/1045834163_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1b167238a51da09e6185d4d8b0ef7681.jpg
وأضاف أكار "نواصل العمل على تحييد المنظمة الإرهابية".وتابع "نجري محادثات ونتناقش مع روسيا بشأن جميع المسائل ومنها فتح المجال الجوي". بحسب ما أوردت صحيفة "أيدينليك".وأشار إلى أن الاتصالات بشأن التعاون الثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا مستمرة، موضحا أنه عندما تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة، سيتم إعلانها لوسائل الإعلام. يذكر أن تركيا تشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في شمال سوريا منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.وفي حديثه عن العملية البرية المخطط لها في شمال سوريا، أكد الرئيس التركي أنه "من المستحيل تحديد مكان ووقت تنفيذ هذا العمل".وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
https://sputnikarabic.ae/20221212/بوغدانوف-موسكو-تواصل-إقناع-تركيا-بعدم-القيام-بعملية-برية-في-سوريا-1071111513.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/41/1045834163_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_48b4c549a6b402de7ff17a13074f2754.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع التركي: نبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية محتملة
11:34 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 25.12.2022) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، إن تركيا تجري محادثات مع روسيا بشأن استخدام المجال الجوي السوري في عملية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.
وأضاف
أكار "نواصل العمل على تحييد المنظمة الإرهابية".
وتابع "نجري محادثات ونتناقش مع روسيا
بشأن جميع المسائل ومنها فتح المجال الجوي". بحسب ما أوردت صحيفة "أيدينليك".
وأشار إلى أن الاتصالات بشأن التعاون الثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا مستمرة، موضحا أنه عندما تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة، سيتم إعلانها لوسائل الإعلام.
يذكر أن تركيا
تشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في شمال سوريا منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.
وفي حديثه عن العملية البرية المخطط لها في شمال سوريا، أكد الرئيس التركي أنه "من المستحيل تحديد مكان ووقت تنفيذ هذا العمل".
وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا
يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.