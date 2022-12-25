عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/وزير-الدفاع-التركي-نبحث-مع-روسيا-استخدام-المجال-الجوي-السوري-في-عملية-محتملة-1071576195.html
وزير الدفاع التركي: نبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية محتملة
وزير الدفاع التركي: نبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية محتملة
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، إن تركيا تجري محادثات مع روسيا بشأن استخدام المجال الجوي السوري في عملية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T11:34+0000
2022-12-25T12:01+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
أخبار سوريا اليوم
حزب العمال الكردستاني
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/41/1045834163_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1b167238a51da09e6185d4d8b0ef7681.jpg
وأضاف أكار "نواصل العمل على تحييد المنظمة الإرهابية".وتابع "نجري محادثات ونتناقش مع روسيا بشأن جميع المسائل ومنها فتح المجال الجوي". بحسب ما أوردت صحيفة "أيدينليك".وأشار إلى أن الاتصالات بشأن التعاون الثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا مستمرة، موضحا أنه عندما تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة، سيتم إعلانها لوسائل الإعلام. يذكر أن تركيا تشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في شمال سوريا منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.وفي حديثه عن العملية البرية المخطط لها في شمال سوريا، أكد الرئيس التركي أنه "من المستحيل تحديد مكان ووقت تنفيذ هذا العمل".وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
https://sputnikarabic.ae/20221212/بوغدانوف-موسكو-تواصل-إقناع-تركيا-بعدم-القيام-بعملية-برية-في-سوريا-1071111513.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104583/41/1045834163_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_48b4c549a6b402de7ff17a13074f2754.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار سوريا اليوم, حزب العمال الكردستاني, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

وزير الدفاع التركي: نبحث مع روسيا استخدام المجال الجوي السوري في عملية محتملة

11:34 GMT 25.12.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 25.12.2022)
© AP Photoوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار يرتدي كمامة، الحدود بين تركيا والعراق 19 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد، إن تركيا تجري محادثات مع روسيا بشأن استخدام المجال الجوي السوري في عملية ضد حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.
وأضاف أكار "نواصل العمل على تحييد المنظمة الإرهابية".
وتابع "نجري محادثات ونتناقش مع روسيا بشأن جميع المسائل ومنها فتح المجال الجوي". بحسب ما أوردت صحيفة "أيدينليك".
وأشار إلى أن الاتصالات بشأن التعاون الثلاثي بين تركيا وروسيا وسوريا مستمرة، موضحا أنه عندما تصل المفاوضات إلى مرحلة معينة، سيتم إعلانها لوسائل الإعلام.
يذكر أن تركيا تشن عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التابعة لحزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا) في شمال سوريا منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.
نائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
بوغدانوف: موسكو تواصل إقناع تركيا بعدم القيام بعملية برية في سوريا
12 ديسمبر, 09:04 GMT
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.
وفي حديثه عن العملية البرية المخطط لها في شمال سوريا، أكد الرئيس التركي أنه "من المستحيل تحديد مكان ووقت تنفيذ هذا العمل".
وبينما تقول أنقرة إن تواجدها في سوريا يهدف إلى منع التهديد من الفصائل الكردية لها، تؤكد دمشق أن التواجد التركي في البلاد هو احتلال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала