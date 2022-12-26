https://sputnikarabic.ae/20221226/مصرع-25-شخصا-في-نيويورك-إثر-عاصفة-مصحوبة-برياح-قطبية-1071630400.html

مصرع 25 شخصا في نيويورك إثر عاصفة مصحوبة برياح قطبية

مصرع 25 شخصا في نيويورك إثر عاصفة مصحوبة برياح قطبية

أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة إيري في ولاية نيويورك الأمريكية، أن موجة من البرد القارس تضرب المقاطعة التي تقع غربي الولاية، أسفرت عن مصرع 25 شخصًا حتى الآن. 26.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-26T16:42+0000

2022-12-26T16:42+0000

2022-12-26T16:42+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال مارك بولونكارز المدير التنفيذي للمقاطعة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "العاصفة الشتوية القوية المصحوبة برياح قطبية أسفرت، حتى الآن، عن مصرع 25 شخصًا، لكن ليس كل الوفيات ناجمة عن العاصفة بشكل مباشر".وتابع بولونكارز: "ثمة أشخاص توفوا نتيجة مضاعفات صحية وحوادث سيارات"، مشيرًا إلى ارتفاع الثلوج إلى ثلاثة أمتار في بعض المناطق.ومنذ مساء الأربعاء الماضي، تضرب الولايات المتحدة عاصفة نادرة في شدتها ترافقها رياح قطبية أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة خصوصا في منطقة البحيرات العظمى.ولا يزال ملايين السكان في الولايات المتحدة يعانون من حالة من البرد القارس التي استمرت طوال يومي السبت والأحد، مع تساقط الثلوج بكثافة وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المنازل والشركات.وفُرض منع التنقل في هذه المنطقة، الجمعة، لكن مئات الأشخاص ما زالوا عالقين في سياراتهم، فيما ألغيت أكثر من 3 آلاف رحلة جوية الأحد، تضاف إلى نحو 3500 رحلة ألغيت، السبت، وستة آلاف، الجمعة. كما ذكر الموقع الإلكتروني لتتبع حركة الملاحة "فلات-أوير.كوم".وقالت دائرة الأرصاد الوطنية إن نحو 60% من سكان الولايات المتحدة تلقوا تحذيرات من مخاطر متعلقة بالطقس الشتوي، فيما كان نطاق العاصفة غير مسبوق، حيث امتد من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك.وحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال تساقط ثلوج إضافية بمقدار قدمين في بعض المناطق حتى وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وسط هبوب رياح تصل سرعتها إلى 40 ميلاً في الساعة.وتوقعوا أن تستمر العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية بحلول منتصف الأسبوع المقبل.

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