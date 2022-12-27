عربي
بوتين يوقع مرسوما بحظر توريد النفط ومشتقاته عن الدول التي وضعت سقفا للأسعار
https://sputnikarabic.ae/20221227/أطباء-إسرائيل-يعارضون-دعوة-حلفاء-نتنياهو-لرفض-علاج-المثليين-1071671592.html
أطباء إسرائيل يعارضون دعوة حلفاء نتنياهو لرفض علاج المثليين
أطباء إسرائيل يعارضون دعوة حلفاء نتنياهو لرفض علاج المثليين
رفض أكبر مركز طبي في إسرائيل وعمال الرعاية الصحية في مستشفيات بأنحاء الدولة العبرية دعوة حلفاء رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو إلى سن قانون يسمح بالتمييز... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T17:24+0000
2022-12-27T17:24+0000
أخبار إسرائيل اليوم
المثليين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg
كان هذا جزءا من رد فعل أوسع نطاقا على تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع سياسيون من حزب الصهيونية الدينية يطالبون فيها بالتمييز القانوني ضد مجتمع المثليين، بحسب "أسوشيتدبرس".وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت أوريت ستروك العضو في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، إن حزبها يسعى لتغيير القانون المناهض للتمييز، والذي من شأنه أن يسمح للأشخاص بتجنب القيام بالأعمال التي تتعارض مع معتقداتهم الدينية بما في ذلك التمييز ضد المثليين في المستشفيات.وقالت ستروك في مقابلة مع إذاعة "كان" العامة: "طالما أنه هناك عدد كاف من الأطباء الآخرين لتقديم الرعاية" ينبغي أن يكون بمقدور مقدمي الرعاية الطبية المتدينين رفض علاج المرضى المثليين.في المقابل نشر مركز "شيبا" الطبي مقطع مصور على "إنستغرام" لعمال الرعاية الصحية من أنحاء إسرائيل اليوم الاثنين، يقولون "نحن نعالج الجميع".وأدلى أطباء وإداريون بتصريحات مماثلة في مركز "رمبام" الطبي في حيفا ومستشفى برزيلاي في عسقلان.
https://sputnikarabic.ae/20221227/إصابة-11-فلسطينيا-بالاختناق-جراء-استخدام-الجيش-الإسرائيلي-قنابل-الغاز-شمال-القدس-1071661616.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/14/1063935676_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3e68119bfdc389431b89e1ef5a519a35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, المثليين
أخبار إسرائيل اليوم, المثليين

أطباء إسرائيل يعارضون دعوة حلفاء نتنياهو لرفض علاج المثليين

17:24 GMT 27.12.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON
تابعنا عبرTelegram
رفض أكبر مركز طبي في إسرائيل وعمال الرعاية الصحية في مستشفيات بأنحاء الدولة العبرية دعوة حلفاء رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو إلى سن قانون يسمح بالتمييز ضد الأشخاص المثليين في المستشفيات والشركات.
كان هذا جزءا من رد فعل أوسع نطاقا على تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع سياسيون من حزب الصهيونية الدينية يطالبون فيها بالتمييز القانوني ضد مجتمع المثليين، بحسب "أسوشيتدبرس".
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
إصابة 11 فلسطينيا بالاختناق جراء استخدام الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز شمال القدس
14:16 GMT
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت أوريت ستروك العضو في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، إن حزبها يسعى لتغيير القانون المناهض للتمييز، والذي من شأنه أن يسمح للأشخاص بتجنب القيام بالأعمال التي تتعارض مع معتقداتهم الدينية بما في ذلك التمييز ضد المثليين في المستشفيات.
وقالت ستروك في مقابلة مع إذاعة "كان" العامة: "طالما أنه هناك عدد كاف من الأطباء الآخرين لتقديم الرعاية" ينبغي أن يكون بمقدور مقدمي الرعاية الطبية المتدينين رفض علاج المرضى المثليين.
في المقابل نشر مركز "شيبا" الطبي مقطع مصور على "إنستغرام" لعمال الرعاية الصحية من أنحاء إسرائيل اليوم الاثنين، يقولون "نحن نعالج الجميع".
وأدلى أطباء وإداريون بتصريحات مماثلة في مركز "رمبام" الطبي في حيفا ومستشفى برزيلاي في عسقلان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий у вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:05 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала