https://sputnikarabic.ae/20221227/أطباء-إسرائيل-يعارضون-دعوة-حلفاء-نتنياهو-لرفض-علاج-المثليين-1071671592.html
أطباء إسرائيل يعارضون دعوة حلفاء نتنياهو لرفض علاج المثليين
أطباء إسرائيل يعارضون دعوة حلفاء نتنياهو لرفض علاج المثليين
رفض أكبر مركز طبي في إسرائيل وعمال الرعاية الصحية في مستشفيات بأنحاء الدولة العبرية دعوة حلفاء رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو إلى سن قانون يسمح بالتمييز... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T17:24+0000
2022-12-27T17:24+0000
2022-12-27T17:24+0000
أخبار إسرائيل اليوم
المثليين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg
كان هذا جزءا من رد فعل أوسع نطاقا على تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع سياسيون من حزب الصهيونية الدينية يطالبون فيها بالتمييز القانوني ضد مجتمع المثليين، بحسب "أسوشيتدبرس".وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت أوريت ستروك العضو في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، إن حزبها يسعى لتغيير القانون المناهض للتمييز، والذي من شأنه أن يسمح للأشخاص بتجنب القيام بالأعمال التي تتعارض مع معتقداتهم الدينية بما في ذلك التمييز ضد المثليين في المستشفيات.وقالت ستروك في مقابلة مع إذاعة "كان" العامة: "طالما أنه هناك عدد كاف من الأطباء الآخرين لتقديم الرعاية" ينبغي أن يكون بمقدور مقدمي الرعاية الطبية المتدينين رفض علاج المرضى المثليين.في المقابل نشر مركز "شيبا" الطبي مقطع مصور على "إنستغرام" لعمال الرعاية الصحية من أنحاء إسرائيل اليوم الاثنين، يقولون "نحن نعالج الجميع".وأدلى أطباء وإداريون بتصريحات مماثلة في مركز "رمبام" الطبي في حيفا ومستشفى برزيلاي في عسقلان.
https://sputnikarabic.ae/20221227/إصابة-11-فلسطينيا-بالاختناق-جراء-استخدام-الجيش-الإسرائيلي-قنابل-الغاز-شمال-القدس-1071661616.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/14/1063935676_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3e68119bfdc389431b89e1ef5a519a35.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, المثليين
أخبار إسرائيل اليوم, المثليين
أطباء إسرائيل يعارضون دعوة حلفاء نتنياهو لرفض علاج المثليين
تابعنا عبر
رفض أكبر مركز طبي في إسرائيل وعمال الرعاية الصحية في مستشفيات بأنحاء الدولة العبرية دعوة حلفاء رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو إلى سن قانون يسمح بالتمييز ضد الأشخاص المثليين في المستشفيات والشركات.
كان هذا جزءا من رد فعل أوسع نطاقا على تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع سياسيون من حزب الصهيونية الدينية يطالبون فيها بالتمييز القانوني ضد مجتمع المثليين
، بحسب "أسوشيتدبرس".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت أوريت ستروك العضو في الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية
، إن حزبها يسعى لتغيير القانون المناهض للتمييز، والذي من شأنه أن يسمح للأشخاص بتجنب القيام بالأعمال التي تتعارض مع معتقداتهم الدينية بما في ذلك التمييز ضد المثليين في المستشفيات.
وقالت ستروك في مقابلة مع إذاعة "كان" العامة: "طالما أنه هناك عدد كاف من الأطباء الآخرين لتقديم الرعاية" ينبغي أن يكون بمقدور مقدمي الرعاية الطبية المتدينين رفض علاج المرضى المثليين.
في المقابل نشر مركز "شيبا" الطبي مقطع مصور على "إنستغرام" لعمال الرعاية الصحية من أنحاء إسرائيل اليوم الاثنين، يقولون "نحن نعالج الجميع".
وأدلى أطباء وإداريون بتصريحات مماثلة في مركز "رمبام" الطبي في حيفا ومستشفى برزيلاي في عسقلان.