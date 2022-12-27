https://sputnikarabic.ae/20221227/النمسا-تتوقع-انقطاع-التيار-الكهربائي-في-مناطق-مختلفة-من-الاتحاد-الأوروبي-1071657809.html
النمسا تتوقع انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من الاتحاد الأوروبي
النمسا تتوقع انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية، كلاوديا تانر، اليوم الثلاثاء، أن النمسا تستعد بشكل مكثف لانقطاع محتمل للتيار الكهربائي خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن انقطاع... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T12:37+0000
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فيينا - سبوتنيك. وقالت تانر في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية:وأضافت تانر، بأن خطر انقطاع التيار الكهربائي ازداد بشكل كبير على نطاق واسع بسبب الصراع في أوكرانيا، مؤكدة أن فيينا تستعد بشكل مكثف لمواجهة الانقطاع المحتمل للتيار الكهربائي هذا الشتاء.وترى تانر، أن الاستخبارات الروسية قد تكون وراء انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً، مضيفة، بأن "هجمات قراصنة الإنترنت على أنظمة الطاقة الغربية هي إحدى أدوات الحرب الهجينة".ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أواخر شباط/فبراير الماضي، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20221227/لحظات-مروعة-لانهيار-ثلجي-ضخم-يدفن-متزلجين-في-النمسا-1071656723.html
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النمسا, أخبار النمسا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
النمسا, أخبار النمسا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي
النمسا تتوقع انقطاع التيار الكهربائي في مناطق مختلفة من الاتحاد الأوروبي
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أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية، كلاوديا تانر، اليوم الثلاثاء، أن النمسا تستعد بشكل مكثف لانقطاع محتمل للتيار الكهربائي خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن انقطاع الكهرباء سيطال مناطق أخرى من الاتحاد الأوروبي.
فيينا - سبوتنيك. وقالت تانر في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية:
"إن احتمال انقطاع التيار الكهربائي في بعض أجزاء الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب مرتفع للغاية. والسؤال ليس ما إذا كان هذا سيحدث، بل متى سيحدث".
وأضافت تانر، بأن خطر انقطاع التيار الكهربائي
ازداد بشكل كبير على نطاق واسع بسبب الصراع في أوكرانيا، مؤكدة أن فيينا تستعد بشكل مكثف لمواجهة الانقطاع المحتمل للتيار الكهربائي هذا الشتاء.
وترى تانر، أن الاستخبارات الروسية قد تكون وراء انقطاع التيار الكهربائي مستقبلاً، مضيفة، بأن "هجمات قراصنة الإنترنت على أنظمة الطاقة الغربية هي إحدى أدوات الحرب الهجينة".
وتابعت: "يجب ألا نتظاهر بأن هذه مجرد نظرية. يجب أن نستعد لانقطاع التيار الكهربائي في النمسا وأوروبا".
ويواجه قطاع الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة وارتفاعاً في أسعار الكهرباء
والغاز؛ لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أواخر شباط/فبراير الماضي، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.