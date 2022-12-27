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https://sputnikarabic.ae/20221227/النواب-الأمريكي-يقرر-حظر-تيك-توك-من-جميع-الأجهزة-التي-يستخدمها-أعضاؤه-وموظفوه-1071677031.html
"النواب الأمريكي" يقرر حظر "تيك توك" من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه
"النواب الأمريكي" يقرر حظر "تيك توك" من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه
قرر مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، حظر تطبيق الفيديو الصيني "تيك توك" من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه، مما يعد إقرارا للقانون الذي... 27.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-27T20:12+0000
2022-12-27T20:12+0000
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وقال كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب في رسالة أرسلها إلى جميع المشرعين والموظفين، إن التطبيق يعتبر "عالي الخطورة بسبب عدد من القضايا الأمنية"، ويجب حذفه من جميع الأجهزة التي يديرها المجلس.يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من التحركات من قبل حكومات الولايات الأمريكية لحظر "تيك توك" من الأجهزة الحكومية.كما طرح المشرعون الأمريكيون اقتراحا لتنفيذ حظر على التطبيق على مستوى البلاد.وكانت الحكومة الأمريكية، قد أدرجت الأسبوع الماضي، بندا في مسودة ميزانية الولايات المتحدة للعام المقبل 2023، والذي يحظر على موظفيها استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك".ووفقا للبند الذي يحمل عنوان "No TikTok on Government Devices Act" (لا لـ"تيك توك" على الأجهزة الحكومية)، فإن السلطات المعنية مكلفة بوضع "معايير وإرشادات للوكالات التنفيذية، التي تتطلب إزالة أي تطبيق مغطى من تكنولوجيا المعلومات" في موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ سن هذا القانون.وفي وقت سابق، أيدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حظر التطبيق الصيني "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، في مشروع قانون الإنفاق الشامل.وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إنها ستدعم إضافة حظر "تيك توك" إلى فاتورة إنفاق حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار، والتي تمول الحكومة الأمريكية حتى نهاية 30 سبتمبر/ أيلول 2023، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.وجاء إعلان نانسي بيلوسي بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" على الهواتف الحكومية.وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، كريستوفر راي، حذر في وقت سابق من أن المسؤولين الصينيين يمتلكون وصولا واسعا إلى تطبيق "تيك توك"، مما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، واستخدامه في عمليات التأثير إذا أرادوا ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20221220/حظر-تيك-توك-على-موظفي-الحكومة-الأمريكية-في-مسودة-ميزانية-الولايات-المتحدة-2023-1071415374.html
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"النواب الأمريكي" يقرر حظر "تيك توك" من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه

20:12 GMT 27.12.2022
© AP Photoالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
© AP Photo
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قرر مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، حظر تطبيق الفيديو الصيني "تيك توك" من جميع الأجهزة التي يستخدمها أعضاؤه وموظفوه، مما يعد إقرارا للقانون الذي يدخل حيز التنفيذ قريبا ويحظر التطبيق من أجهزة الحكومة الأمريكية.
وقال كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب في رسالة أرسلها إلى جميع المشرعين والموظفين، إن التطبيق يعتبر "عالي الخطورة بسبب عدد من القضايا الأمنية"، ويجب حذفه من جميع الأجهزة التي يديرها المجلس.
يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من التحركات من قبل حكومات الولايات الأمريكية لحظر "تيك توك" من الأجهزة الحكومية.
كما طرح المشرعون الأمريكيون اقتراحا لتنفيذ حظر على التطبيق على مستوى البلاد.
وكانت الحكومة الأمريكية، قد أدرجت الأسبوع الماضي، بندا في مسودة ميزانية الولايات المتحدة للعام المقبل 2023، والذي يحظر على موظفيها استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك".
تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
مجتمع
حظر "تيك توك" على موظفي الحكومة الأمريكية في مسودة ميزانية الولايات المتحدة 2023
20 ديسمبر, 16:58 GMT
ووفقا للبند الذي يحمل عنوان "No TikTok on Government Devices Act" (لا لـ"تيك توك" على الأجهزة الحكومية)، فإن السلطات المعنية مكلفة بوضع "معايير وإرشادات للوكالات التنفيذية، التي تتطلب إزالة أي تطبيق مغطى من تكنولوجيا المعلومات" في موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ سن هذا القانون.
وفي وقت سابق، أيدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حظر التطبيق الصيني "تيك توك" على الأجهزة الحكومية، في مشروع قانون الإنفاق الشامل.
وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى "الكابيتول" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إنها ستدعم إضافة حظر "تيك توك" إلى فاتورة إنفاق حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار، والتي تمول الحكومة الأمريكية حتى نهاية 30 سبتمبر/ أيلول 2023، وفقا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.
وجاء إعلان نانسي بيلوسي بعدما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع قانونا يحظر تطبيق "تيك توك" على الهواتف الحكومية.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، كريستوفر راي، حذر في وقت سابق من أن المسؤولين الصينيين يمتلكون وصولا واسعا إلى تطبيق "تيك توك"، مما يسمح لهم "بالتلاعب بالمحتوى، واستخدامه في عمليات التأثير إذا أرادوا ذلك".
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