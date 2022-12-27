https://sputnikarabic.ae/20221227/مصدر-هناك-احتمال-التقاط-طائرات-مسيرة-كورية-شمالية-صورا-لمكتب-رئيس-كوريا-الجنوبية-1071648550.html

مصدر: هناك احتمال التقاط طائرات مسيرة كورية شمالية صورا لمكتب رئيس كوريا الجنوبية

مصدر: هناك احتمال التقاط طائرات مسيرة كورية شمالية صورا لمكتب رئيس كوريا الجنوبية

كشف مصدر كوري جنوبي، اليوم الثلاثاء، عما فعلته الطائرات المسيرة الكورية الشمالية التي اخترقت الأجواء الكورية الجنوبية ومنها العاصمة سيئول. 27.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-27T09:07+0000

2022-12-27T09:07+0000

2022-12-27T09:07+0000

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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المصدر قوله، إن "هناك احتمال لتحليق الطائرة المسيرة المذكورة في منطقة يونغ سانغ والتقاطها صورا للمكتب الرئاسي والمنطقة المحيطة ثم عودتها إلى الشمال".وكان رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن "اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الشمالية للمجال الجوي لبلاده كشف نقصا في تدريب وجهوزية الجيش الكوري الجنوبي"، منتقدا الرد العسكري على اختراق الحدود.وقال يول، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إنه "سيسعى لدفع إنشاء وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات المسيرة"، مضيفا أن "الحادث أظهر نقصا كبيرا في استعداد جيشنا وتدريبه على مدى السنوات الماضية وأكد بوضوح الحاجة لمزيد من الاستعداد والتدريب المكثف".وتابع: "كنا نخطط لإنشاء وحدة طائرات مسيرة لمراقبة واستكشاف المنشآت العسكرية الكورية الشمالية الرئيسية، وسنعجل الآن بالخطة قدر الإمكان"، متعهدا بتعزيز قدرتها على المراقبة والاستطلاع بطائرات مسيرة متخفية متطورة.وردت كوريا الجنوبية أمس الاثنين، بالمثل على كوريا الشمالية، وأرسلت طائرتها المسيّرة إلى بيونغ يانغ.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الجنوب أرسل رسائل تحذيرية، وأرسل المقاتلات وطائرات الهليكوبتر الهجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها"، مؤكدة أنها "أجرت عملياتها على نطاق محدود تجنبا للإضرار بالمدنيين"، حسب وكالة يونهاب.ووصفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اقتحام الطائرات الكورية الشمالية دون طيار المجال الجوي للبلاد، بأنه "استفزاز واضح"، وتعهدت بالرد بشكل حاسم.وقال الجيش الكوري الجنوبي،"اكتشف جيشنا آثار طائرات مسيرة كورية شمالية في منطقة مقاطعة كيونغ جي دو، وهو استفزاز واضح من كوريا الشمالية وتدخل في مجالنا الجوي"، مضيفا: أن "5 طائرات مسيرة اقتحمت مجالنا الجوي، بينها طائرة حلقت فوق العاصمة سيئول".وأفادت قناة "واي تي إن" الكورية الجنوبية بأن "نحو 30 رحلة جوية في كوريا الجنوبية تم تعطيلها بعد تجاوز طائرات مسيرة كورية شمالية الحدود بين الكوريتين دون إذن سيئول".وهذه هي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي تحلق فيها طائرات مسيرة كورية شمالية في المجال الجوي لكوريا الجنوبية.ويأتي هذا التوغل في أجواء من التوتر المتصاعد مع إجراء بيونغ يانغ سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الأسلحة هذا العام.

https://sputnikarabic.ae/20221226/كوريا-الجنوبية-ترد-بالمثل-على-كوريا-الشمالية-وترسل-مسيرات-إلى-أجواء-بيونغ-يانغ-1071624992.html

https://sputnikarabic.ae/20221227/رئيس-كوريا-الجنوبية-اختراق-مسيرة-كورية-شمالية-مجالنا-الجوي-يكشف-النقص-في-تدريب-وجهوزية-جيشنا-1071640494.html

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