https://sputnikarabic.ae/20221228/اجتماع-ثلاثي-لوزراء-دفاع-روسيا-وسوريا-وتركيا-في-موسكو-1071703697.html
اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو
اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو
صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن موسكو استضافت محادثات ثلاثية لوزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T15:05+0000
2022-12-28T15:05+0000
2022-12-28T15:10+0000
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وأردفت وزارة الدفاع أنه قد "لاحظ رؤساء وزارة الدفاع في روسيا وسوريا وتركيا بشأن نتائج الاجتماع الطبيعة البناءة للحوار في هذا الشكل والحاجة إلى استمراره".لاحظ رؤساء وزارة الدفاع في روسيا وسوريا وتركيا بشأن نتائج الاجتماع الطبيعة البناءة للحوار في هذا الشكل والحاجة إلى استمراره
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, روسيا
اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو
15:05 GMT 28.12.2022 (تم التحديث: 15:10 GMT 28.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن موسكو استضافت محادثات ثلاثية لوزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا.
وأردفت وزارة الدفاع أنه قد "لاحظ رؤساء وزارة الدفاع في روسيا وسوريا وتركيا بشأن نتائج الاجتماع الطبيعة البناءة للحوار في هذا الشكل والحاجة إلى استمراره".
لاحظ رؤساء وزارة الدفاع في روسيا وسوريا وتركيا بشأن نتائج الاجتماع الطبيعة البناءة للحوار في هذا الشكل والحاجة إلى استمراره
كما بحث الوزراء سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة المتطرفين.