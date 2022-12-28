https://sputnikarabic.ae/20221228/صوّت-للزعيم-العربي-الأكثر-تأثيرا-في-عام-2022--1071700262.html

صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2022

صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2022

شهد عام 2022 الكثير من الأحداث على الصعيدين العالمي والعربي، وكان للرؤساء والزعماء العرب بصمة كبيرة على هذه الأحداث، خصوصا أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر مركز... 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T13:56+0000

2022-12-28T13:56+0000

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مجتمع

العالم العربي

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ويتيح فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" لمتابعيها على مختلف المنصات التابعة لها إمكانية التصويت لاختيار الزعيم العربي الأكثر تأثيرا في العالم خلال عام 2022، وهو العام الذي شهد الكثير من الأحداث المثيرة على الساحة العربية التي كان لها تأثيرا عالميا.أما بالنسبة إلى سوريا، فقد شكلت العلاقة مع أنقرة حدثا مفصليا عام 2022، خصوصا بعد رفض دمشق المتكرر لتلميحات أردوغان المباشرة وغير المباشرة، حول عقد لقاء مع الأسد، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد نتيجة العقوبات.أما تونس، فلم تكن بعيدة هي الأخرى عن الحدث، حيث تشهد البلاد أزمة سياسية بين الرئيس التونسي قيس سعيد و"حركة النهضة"، خصوصا بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مركز الحدث العالمي مؤخرا وحديث الصحف الغربية على خلفية الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس الصيني إلى الرياض، خصوصا بعد موقف السعودية المتعلق بالطاقة وتحالف "أوبك +" واستقبال الرئيس الأمريكي سابقا في الرياض.أما بالنسبة إلى دولة الإمارات، فقد وصل نشاطها إلى الفضاء، حيث أعلن محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، بتاريخ 13 ديسمبر/ كانون الأول، أن "المستكشف راشد" أصبح على بعد 440 كم من سطح الأرض، مشيرا إلى أنه بدأ دخول مدار القمر.اقرأ أيضا: دول ومدن عربية في قائمة الوجهات السياحية الأكثر زيارة حول العالم في 2022اقرأ ايضا: 10 أحداث هزت العالم في عام 2022

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