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مصر تعلن زيادة صادرتها من الغاز الطبيعي في 2022 بنسبة تجاوزت 14%
مصر تعلن زيادة صادرتها من الغاز الطبيعي في 2022 بنسبة تجاوزت 14%
أعلنت وزارة البترول، في مصر، ارتفاع إجمالي صادرات البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري بنسبة 14.28%. 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T12:31+0000
2022-12-28T12:31+0000
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وكشفت الوزارة في بيان تفصيلي عما تم انجازه في 2022، وأنه تم تصدير نحو 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي في العام الجاري مقابل 7 ملايين طن خلال عام 2021.وأشارت إلى أن هذه الكمية المصدرة تعد رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي في مصر.وأوضحت الوزارة أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى خلال العام بلغت حوالي 8.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021 أي بنسبة زيادة 171% عن العام الماضي.وأكدت الوزارة أن الزيادة في قيمة التصدير تعود إلى زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا.وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، لافته إلى أن إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات بلغ حوالى 183 مليون دولار.
https://sputnikarabic.ae/20221227/مصر-تطرح-مزايدة-عالمية-للتنقيب-عن-الغاز-والبترول-في-البحر-المتوسط-1071643162.html
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اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تعلن زيادة صادرتها من الغاز الطبيعي في 2022 بنسبة تجاوزت 14%

12:31 GMT 28.12.2022
© AP Photo / Gregorio Borgiaحقل الغاز الطبيعي قبالة مصر
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
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أعلنت وزارة البترول، في مصر، ارتفاع إجمالي صادرات البلاد من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري بنسبة 14.28%.
وكشفت الوزارة في بيان تفصيلي عما تم انجازه في 2022، وأنه تم تصدير نحو 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي في العام الجاري مقابل 7 ملايين طن خلال عام 2021.
وأشارت إلى أن هذه الكمية المصدرة تعد رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي في مصر.
وأوضحت الوزارة أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى خلال العام بلغت حوالي 8.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021 أي بنسبة زيادة 171% عن العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن الزيادة في قيمة التصدير تعود إلى زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالميا.
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط
أمس, 08:08 GMT
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بهدف إنتاج كميات من الغاز الطبيعي تصل إلى حوالي 185 مليون قدم مكعب غاز يومياً بالإضافة إلى 1000 برميل متكثفات يومياً، لافته إلى أن إجمالى التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروعات بلغ حوالى 183 مليون دولار.
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