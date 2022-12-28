https://sputnikarabic.ae/20221228/نتنياهو-يؤكد-اعتزام-حكومته-توسيع-الاستيطان-في-الضفة-والجولان-ومواصلة-الحرب-ضد-إيران-1071691970.html
نتنياهو يؤكد اعتزام حكومته توسيع الاستيطان في الضفة والجولان ومواصلة الحرب ضد إيران
نتنياهو يؤكد اعتزام حكومته توسيع الاستيطان في الضفة والجولان ومواصلة الحرب ضد إيران
عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن "اعتزام حكومته تعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والجولان"، مضيفا أن حكومته... 28.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-28T10:31+0000
2022-12-28T10:31+0000
2022-12-28T10:31+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
العالم
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ونشر نتنياهو، عبر تليغرام، برنامج حكومته التي من المقرر التصويت على نيلها ثقة الكنيست غدا الخميس قائلا وأضاف: "ستعمل الحكومة بنشاط لحماية الأمن القومي وتوفير الأمن الشخصي لمواطنيها في الوقت الذي تكافح فيه العنف والإرهاب بعزم"، متابعا: وكان نتنياهو قد صرح سابقا لصحيفة "جويش إنسايدر"، إنه ينوي تأجيل بعض مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مقابل التطبيع مع المملكة العربية السعودية؛ في إطار خطته للتطبيع مع العالم العربي أولاً، ومن ثم البحث عن حل مع الفلسطينيين.من جانبها، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات نتنياهو، عن تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية مقابل التطبيع مع الدول العربية؛ بأنها وقاحة واستغفال للعقل العربي.وقالت الجبهة، في بيان، "تصريحات بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل حكومة اليمين المتشدد والفاشي، عن التطبيع، وقاحة وصفاقة بلا حدود، واستغفال للعقل العربي"وأضافت، "تصريحات نتنياهو عن التطبيع مع المملكة العربية السعودية، مقابل تأجيل الاستيطان، هو الكلام نفسه الذي قاله عند الحديث عن التطبيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوقيع تحالف أبراهام [اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية].وأكد بيان الجبهة الديمقراطية أن "الرد على أكاذيب وادعاءات نتنياهو، تتطلب من دول التطبيع العربي إعادة النظر بدولة الاحتلال، وحكومتها القادمة على جناح القتل والإعدام وسفك الدماء، وسلب الأرض، والتنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني".وختمت الجبهة بيانها بالقول: "شعبنا الذي رسم خياراته في المقاومة الشاملة، يدرك جيداً طبيعة حكومة نتنياهو وطبيعة مشاريعها؛ وهو لن يدخر جهداً في مقاومتها أياً كانت التضحيات، فالمقاومة هي جدارنا الأخير التي لا تراجع عنها".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العالم
نتنياهو يؤكد اعتزام حكومته توسيع الاستيطان في الضفة والجولان ومواصلة الحرب ضد إيران
تابعنا عبر
عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن "اعتزام حكومته تعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والجولان"، مضيفا أن حكومته "ستواصل الحرب ضد برنامج إيران النووي".
ونشر نتنياهو، عبر تليغرام، برنامج حكومته التي من المقرر التصويت على نيلها ثقة الكنيست غدا الخميس قائلا
"هذه هي الخطوط الأساسية للحكومة الوطنية برئاستي: ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل - في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة".
وأضاف: "ستعمل الحكومة بنشاط لحماية الأمن القومي وتوفير الأمن الشخصي لمواطنيها في الوقت الذي تكافح فيه العنف والإرهاب بعزم"، متابعا:
"ستعمل الحكومة على مواصلة الحرب ضد برنامج إيران النووي، وتعزيز السلام مع جميع جيراننا مع الحفاظ على أمن إسرائيل ومصالحها التاريخية والوطنية".
وكان نتنياهو قد صرح سابقا لصحيفة "جويش إنسايدر"، إنه ينوي تأجيل بعض مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مقابل التطبيع مع المملكة العربية السعودية؛ في إطار خطته للتطبيع مع العالم العربي أولاً، ومن ثم البحث عن حل مع الفلسطينيين.
من جانبها، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات نتنياهو، عن تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية مقابل التطبيع
مع الدول العربية؛ بأنها وقاحة واستغفال للعقل العربي.
وقالت الجبهة، في بيان، "تصريحات بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل حكومة اليمين المتشدد والفاشي، عن التطبيع، وقاحة وصفاقة بلا حدود، واستغفال للعقل العربي"
وأضافت، "تصريحات نتنياهو عن التطبيع مع المملكة العربية السعودية، مقابل تأجيل الاستيطان
، هو الكلام نفسه الذي قاله عند الحديث عن التطبيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوقيع تحالف أبراهام [اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية].
وأكد بيان الجبهة الديمقراطية أن "الرد على أكاذيب وادعاءات نتنياهو، تتطلب من دول التطبيع العربي إعادة النظر بدولة الاحتلال، وحكومتها القادمة على جناح القتل والإعدام وسفك الدماء، وسلب الأرض، والتنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني".
وختمت الجبهة بيانها بالقول: "شعبنا الذي رسم خياراته في المقاومة الشاملة، يدرك جيداً طبيعة حكومة نتنياهو
وطبيعة مشاريعها؛ وهو لن يدخر جهداً في مقاومتها أياً كانت التضحيات، فالمقاومة هي جدارنا الأخير التي لا تراجع عنها".