https://sputnikarabic.ae/20221228/نتنياهو-يؤكد-اعتزام-حكومته-توسيع-الاستيطان-في-الضفة-والجولان-ومواصلة-الحرب-ضد-إيران-1071691970.html

نتنياهو يؤكد اعتزام حكومته توسيع الاستيطان في الضفة والجولان ومواصلة الحرب ضد إيران

نتنياهو يؤكد اعتزام حكومته توسيع الاستيطان في الضفة والجولان ومواصلة الحرب ضد إيران

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، عن "اعتزام حكومته تعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والجولان"، مضيفا أن حكومته... 28.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-28T10:31+0000

2022-12-28T10:31+0000

2022-12-28T10:31+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

العالم

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ونشر نتنياهو، عبر تليغرام، برنامج حكومته التي من المقرر التصويت على نيلها ثقة الكنيست غدا الخميس قائلا وأضاف: "ستعمل الحكومة بنشاط لحماية الأمن القومي وتوفير الأمن الشخصي لمواطنيها في الوقت الذي تكافح فيه العنف والإرهاب بعزم"، متابعا: وكان نتنياهو قد صرح سابقا لصحيفة "جويش إنسايدر"، إنه ينوي تأجيل بعض مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، مقابل التطبيع مع المملكة العربية السعودية؛ في إطار خطته للتطبيع مع العالم العربي أولاً، ومن ثم البحث عن حل مع الفلسطينيين.من جانبها، وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تصريحات نتنياهو، عن تجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية مقابل التطبيع مع الدول العربية؛ بأنها وقاحة واستغفال للعقل العربي.وقالت الجبهة، في بيان، "تصريحات بنيامين نتنياهو، المكلف بتشكيل حكومة اليمين المتشدد والفاشي، عن التطبيع، وقاحة وصفاقة بلا حدود، واستغفال للعقل العربي"وأضافت، "تصريحات نتنياهو عن التطبيع مع المملكة العربية السعودية، مقابل تأجيل الاستيطان، هو الكلام نفسه الذي قاله عند الحديث عن التطبيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوقيع تحالف أبراهام [اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية].وأكد بيان الجبهة الديمقراطية أن "الرد على أكاذيب وادعاءات نتنياهو، تتطلب من دول التطبيع العربي إعادة النظر بدولة الاحتلال، وحكومتها القادمة على جناح القتل والإعدام وسفك الدماء، وسلب الأرض، والتنكيل بأبناء شعبنا الفلسطيني".وختمت الجبهة بيانها بالقول: "شعبنا الذي رسم خياراته في المقاومة الشاملة، يدرك جيداً طبيعة حكومة نتنياهو وطبيعة مشاريعها؛ وهو لن يدخر جهداً في مقاومتها أياً كانت التضحيات، فالمقاومة هي جدارنا الأخير التي لا تراجع عنها".

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