https://sputnikarabic.ae/20221229/الشرطة-الفيدرالية-الإثيوبية-تنتشر-في-تيغراي-للمرة-الأولى-منذ-18-شهرا-1071746420.html

الشرطة الفيدرالية الإثيوبية تنتشر في تيغراي للمرة الأولى منذ 18 شهرا

الشرطة الفيدرالية الإثيوبية تنتشر في تيغراي للمرة الأولى منذ 18 شهرا

بدأت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، اليوم الخميس، الانتشار في عاصمة إقليم تيغراي الذي مزقته الحرب في إطار اتفاق السلام الموقع بين الحكومة المركزية والقوات... 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T17:57+0000

2022-12-29T17:57+0000

2022-12-29T17:57+0000

أخبار إثيوبيا

العمليات العسكرية في تيغراي

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وقالت الشرطة إن هذا الانتشار هو الأول خلال 18 شهرا، وهي أحدث خطوة في اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهرين، بحسب "فرانس برس".وأضافت الشرطة في بيان أن الشرطة الفيدرالية "بناء على السلطة التي منحت لها... بموجب دستور الجمهورية الديمقراطية الفيدرالية لحماية المؤسسات الفيدرالية" دخلت ميكيلي وبدأت العمل".وتابع: "سوف توفر حماية أمنية للمؤسسات التي تديرها الحكومة (الفيدرالية) بما في ذلك المطارات، والطاقة الكهربائية وخدمات الاتصالات والمصارف ومؤسسات تقديم الخدمة العامة الأخرى".وكان الصراع قد اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قواعد الجيش الإثيوبي وإرسال قوات إلى المنطقة.وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال عامين من القتال في تيغراي بين القوات المحلية وقوات الحكومة المركزية.ولكن في نوفمبر الماضي، تم التوصل لاتفاق سلام ينهي الصراع بين الجانبين.

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سبوتنيك عربي

أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي