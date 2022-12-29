https://sputnikarabic.ae/20221229/مصرع-5-أشخاص-وإصابة-37-آخرين-إثر-حريق-داخل-أحد-الأنفاق-جنوبي-العاصمة-الكورية-الجنوبية-1071735792.html

مصرع 5 أشخاص وإصابة 37 آخرين إثر حريق داخل أحد الأنفاق جنوبي العاصمة الكورية الجنوبية

مصرع 5 أشخاص وإصابة 37 آخرين إثر حريق داخل أحد الأنفاق جنوبي العاصمة الكورية الجنوبية

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 37 آخرون في حصيلة أولية إثر حادث سير تسبب باندلاع حريق داخل أحد الأنفاق جنوبي العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول. 29.12.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء "يونهاب"، فقد "وقع حريق في الساعة 1:49 بعد الظهر [بالتوقيت المحلي] داخل نفق تقليل الضوضاء على طريق "كيونغ إن" السريع في غواتشيون، جنوبي سيؤول، والذي يربط بين مدينة إنتشون الغربية الساحلية ومدينة سيونغنام".وأوضحت أنه "عثر رجال الإنقاذ على 5 قتلى داخل 4 سيارات مختلفة. وقد قدرت السلطات في البداية عدد القتلى بستة أشخاص، لكنها صححت العدد لاحقا إلى 5 أشخاص، قائلة إن أحد الضحايا تم عده مرتين".وأشارت إلى أنه "أصيب 37 شخصا آخر بإصابات مثل استنشاق الدخان. وكانت معظم الإصابات طفيفة، لكن 3 أشخاص منهم أصيبوا بإصابات خطيرة، بما في ذلك الحروق".وقالت السلطات إن عدد الضحايا قد يرتفع أكثر اعتمادا على نتيجة عمليات الإنقاذ.وأوضحت سلطات الإطفاء في البداية أن الحريق بدأ بعد اصطدام حافلة وشاحنة نفايات، لكنها قالت لاحقا إنها ستحتاج إلى مزيد من التحقيق لتحديد السبب الدقيق، وتركت الاحتمال قائما أن تكون الشاحنة وحدها مسؤولة عن الحريق المميت.وقالت السلطات إن 45 سيارة دمرت في الحريق.وأصدر الرئيس، يون سيوك-يول، تعليماته للحكومة بإجراء بحث شامل في موقع الحادث للتأكد من عدم وجود مصابين آخرين، وتقديم المساعدة الطبية الكاملة لمن تم إنقاذهم، وفقًا لما ذكره نائب المتحدث باسم الرئاسة، لي جيه-ميونغ.كما دعا الرئيس الكوري الجنوبي إلى إجراء تحليل شامل لسبب الحادث، واتخاذ التدابير لمنع تكرار أي حوادث مماثلة، والتفتيش الفوري لأنفاق تقليل الضوضاء والمنشآت المماثلة.وقد تم إرسال إجمالي 94 سيارة إطفاء و219 من رجال الإطفاء وطائرة مروحية إلى مكان الحادث. وتم إخماد الحريق بالكامل في الساعة 4:12 مساء.وسوف تجري السلطات تحقيقاتها لمعرفة السبب الدقيق للحادث بعد السيطرة عليه، بحسب يونهاب.

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