https://sputnikarabic.ae/20221230/أوكرانيا-حوالي-12000-رجل-حاولوا-مغادرة-البلاد-بشكل-غير-قانوني-1071775676.html
أوكرانيا... حوالي 12000 رجل حاولوا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني
أوكرانيا... حوالي 12000 رجل حاولوا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني
أعلنت هيئة الحدود الأوكرانية، أن حوالي 12000 رجل حاولوا مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني منذ تطبيق الأحكام العرفية في البلاد. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T17:55+0000
2022-12-30T17:55+0000
2022-12-30T17:55+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
الأحكام العرفية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104574/88/1045748860_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8c9052db5d45993a34c128e7649b359a.jpg
وأضافت الهيئة "تلخيصا لنتائج العام: منذ بداية الأحكام العرفية ، حاول 12 ألف رجل عبور الحدود بشكل غير قانوني. لسوء الحظ، لقي 15 منهم حتفهم في النهر وفي الجبال".في حين لم تحدد هيئة الحدود عدد الأشخاص الذين تمكنوا من مغادرة البلاد.وقدم فلاديمير زيلينسكي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى البرلمان الأوكراني "الرادا" مشاريع قوانين لتمديد فترة التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا، والتي تنتهي في 21 نوفمبر.تم نشر مشاريع قوانين قدمها الرئيس الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة على موقع "رادا".يذكر أن السلطات الأوكرانية قدمت مشروع قانون يمنع الرجال من السفر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية إلى البرلمان للنظر فيه.في 15 أغسطس/آب، مدد البرلمان الأوكراني التعبئة والأحكام العرفية حتى 21 نوفمبر.
https://sputnikarabic.ae/20220624/أوكرانيا-مشروع-قانون-لتشريع-حظر-مغادرة-الرجال-من-البلاد-أثناء-الأحكام-العرفية-1064153276.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104574/88/1045748860_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c213441d21d6aeea4b569b95055d5b27.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, الأحكام العرفية
العالم, أخبار أوكرانيا, الأحكام العرفية
أوكرانيا... حوالي 12000 رجل حاولوا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني
تابعنا عبر
أعلنت هيئة الحدود الأوكرانية، أن حوالي 12000 رجل حاولوا مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني منذ تطبيق الأحكام العرفية في البلاد.
وأضافت الهيئة "تلخيصا لنتائج العام: منذ بداية الأحكام العرفية ، حاول 12 ألف رجل عبور الحدود بشكل غير قانوني. لسوء الحظ، لقي 15 منهم حتفهم في النهر وفي الجبال".
في حين لم تحدد هيئة الحدود عدد الأشخاص الذين تمكنوا من مغادرة البلاد.
وقدم فلاديمير زيلينسكي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى البرلمان الأوكراني "الرادا" مشاريع قوانين لتمديد فترة التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا
، والتي تنتهي في 21 نوفمبر.
تم نشر مشاريع قوانين قدمها الرئيس الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة على موقع "رادا".
يذكر أن السلطات الأوكرانية قدمت مشروع قانون يمنع الرجال من السفر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية
إلى البرلمان للنظر فيه.
في 15 أغسطس/آب، مدد البرلمان الأوكراني التعبئة والأحكام العرفية حتى 21 نوفمبر.