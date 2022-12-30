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https://sputnikarabic.ae/20221230/أوكرانيا-حوالي-12000-رجل-حاولوا-مغادرة-البلاد-بشكل-غير-قانوني-1071775676.html
أوكرانيا... حوالي 12000 رجل حاولوا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني
أوكرانيا... حوالي 12000 رجل حاولوا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني
أعلنت هيئة الحدود الأوكرانية، أن حوالي 12000 رجل حاولوا مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني منذ تطبيق الأحكام العرفية في البلاد. 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T17:55+0000
2022-12-30T17:55+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
الأحكام العرفية
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وأضافت الهيئة "تلخيصا لنتائج العام: منذ بداية الأحكام العرفية ، حاول 12 ألف رجل عبور الحدود بشكل غير قانوني. لسوء الحظ، لقي 15 منهم حتفهم في النهر وفي الجبال".في حين لم تحدد هيئة الحدود عدد الأشخاص الذين تمكنوا من مغادرة البلاد.وقدم فلاديمير زيلينسكي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى البرلمان الأوكراني "الرادا" مشاريع قوانين لتمديد فترة التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا، والتي تنتهي في 21 نوفمبر.تم نشر مشاريع قوانين قدمها الرئيس الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة على موقع "رادا".يذكر أن السلطات الأوكرانية قدمت مشروع قانون يمنع الرجال من السفر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية إلى البرلمان للنظر فيه.في 15 أغسطس/آب، مدد البرلمان الأوكراني التعبئة والأحكام العرفية حتى 21 نوفمبر.
https://sputnikarabic.ae/20220624/أوكرانيا-مشروع-قانون-لتشريع-حظر-مغادرة-الرجال-من-البلاد-أثناء-الأحكام-العرفية-1064153276.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الأحكام العرفية
العالم, أخبار أوكرانيا, الأحكام العرفية

أوكرانيا... حوالي 12000 رجل حاولوا مغادرة البلاد بشكل غير قانوني

17:55 GMT 30.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصور الحدود الأوكرانية
 الحدود الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلنت هيئة الحدود الأوكرانية، أن حوالي 12000 رجل حاولوا مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني منذ تطبيق الأحكام العرفية في البلاد.
وأضافت الهيئة "تلخيصا لنتائج العام: منذ بداية الأحكام العرفية ، حاول 12 ألف رجل عبور الحدود بشكل غير قانوني. لسوء الحظ، لقي 15 منهم حتفهم في النهر وفي الجبال".
في حين لم تحدد هيئة الحدود عدد الأشخاص الذين تمكنوا من مغادرة البلاد.
وقدم فلاديمير زيلينسكي في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى البرلمان الأوكراني "الرادا" مشاريع قوانين لتمديد فترة التعبئة والأحكام العرفية في أوكرانيا، والتي تنتهي في 21 نوفمبر.
تم نشر مشاريع قوانين قدمها الرئيس الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة على موقع "رادا".
يذكر أن السلطات الأوكرانية قدمت مشروع قانون يمنع الرجال من السفر إلى الخارج أثناء الأحكام العرفية إلى البرلمان للنظر فيه.
مبنى البرلمان الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
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أوكرانيا... مشروع قانون لتشريع حظر مغادرة الرجال من البلاد أثناء الأحكام العرفية
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في 15 أغسطس/آب، مدد البرلمان الأوكراني التعبئة والأحكام العرفية حتى 21 نوفمبر.
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