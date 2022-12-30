https://sputnikarabic.ae/20221230/القوات-الأوكرانية-تقصف-ماكييفكا-ومنطقة-كييفسكي-في-دونيتسك-بـ-7-قذائف-يستخدمها-الناتو-1071774510.html
القوات الأوكرانية تقصف ماكييفكا ومنطقة كييفسكي في دونيتسك بـ 7 قذائف يستخدمها "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف ماكييفكا ومنطقة كييفسكي في دونيتسك بـ 7 قذائف يستخدمها "الناتو"
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية... 30.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-30T17:06+0000
2022-12-30T17:06+0000
2022-12-30T17:06+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات المسلحة الأوكرانية
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دونتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان، عبر قناة "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا على المحاور التالية: في الساعة 18.00 على محور تونينكو - بلدة ماكييفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي): تم إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم ، 18.05 - بلدة تونينكو - مدينة دونيتسك (منطقة كييفسكي): أطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم ".يشار إلى أن دول "الناتو" تستخدم قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، وقد زودت الولايات المتحدة المركيية نظام كييف بمدافع هاوتزر طراز "إم777" تستخدم هذا العيار من القذائف.وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في وقت زوّد الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية؛ وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمتر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221229/القوات-الأوكرانية-تطلق-6-صواريخ-على-منطقة-في-دونيتسك-1071753566.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات المسلحة الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف ماكييفكا ومنطقة كييفسكي في دونيتسك بـ 7 قذائف يستخدمها "الناتو"
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية أطلقت في غضون خمس دقائق ما مجموعه سبع قذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو، على ماكييفكا ومنطقة كييفسكي في دونيتسك.
دونتسك - سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان، عبر قناة "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة لأوكرانيا
على المحاور التالية: في الساعة 18.00 على محور تونينكو - بلدة ماكييفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي): تم إطلاق أربع قذائف من عيار 155 ملم ، 18.05 - بلدة تونينكو - مدينة دونيتسك (منطقة كييفسكي): أطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم ".
يشار إلى أن دول "الناتو" تستخدم قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، وقد زودت الولايات المتحدة المركيية نظام كييف بمدافع هاوتزر طراز "إم777" تستخدم هذا العيار من القذائف.
وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في وقت زوّد الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية؛ وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمتر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.