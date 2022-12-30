https://sputnikarabic.ae/20221230/تقرير-الكشف-عن-الرجل-القوي-مهندس-التطبيع-بين-إسرائيل-والسعودية-1071763701.html

تقرير: الكشف عن "الرجل القوي" مهندس التطبيع بين إسرائيل والسعودية

تقرير: الكشف عن "الرجل القوي" مهندس التطبيع بين إسرائيل والسعودية

كشفت القناة التلفزيونية الإسرائيلية الثانية عشرة، عن شخصية ستستعين بها حكومة بنيامين نتنياهو، للضغط على البيت الأبيض لتطبيع العلاقات مع السعودية. 30.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-30T11:56+0000

2022-12-30T11:56+0000

2022-12-30T11:56+0000

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وسيكون رون ديرمر نقطة اتصال بنيامين نتنياهو مع البيت الأبيض، وسيستخدم قسم الشؤون الاستراتيجية منصبه لمحاولة توسيع "اتفاقية إبراهيم" وسيكون السفير الإسرائيلي لدى واشنطن السابق رون ديرمر، نقطة اتصال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع البيت الأبيض، بحسب تقرير القناة الذي ترجمه موقع "آي 24 نيوز" الإخباري الإسرائيلي.وقالت القناة إن اختيار ديرمر يأتي انطلاقا من أنه رجل قوي في البيت الأبيض بعد 7 سنوات من إخضاعه لإدارة باراك أوباما، التي ألقت باللوم عليه في العمل مع بنيامين نتنياهو لنسف الاتفاق النووي الذي أبرمه البيت الأبيض بعد ذلك مع الولايات المتحدة. وترغب السعودية بحسب المصدر، بأن تتعهد إسرائيل بالتزامات بشأن الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي وإجراءات لتسهيل الحياة. للفلسطينيين. ووفقًا للقناة (12)، تعهد شركاء نتنياهو، بيتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، مؤيدي ضم إسرائيل للضفة الغربية، بعدم القيام بأي شيء يمكن أن ينسف اتفاق كهذا. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، في الكنيست، (البرلمان الإسرائيلي) على أن إحدى المهام الرئيسية لحكومته الجديدة هي "توسيع دائرة السلام" مع الدول العربية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لابيد، قوله أمام الكنيست، يوم الخميس: "بدأنا حوارا مع السعوديين سيسمح برحلات جوية فوق أراضيها ووصول المصلين إلى مكة".وأضاف: "الأهم من ذلك وضعنا الأسس لانضمام السعودية إلى اتفاقيات التطبيع، وإذا استمرت الحكومة الجديدة في هذا المسار، فسيكون من الممكن الوصول إلى تطبيع مع السعودية".ولا تمانع السعودية السلام مع إسرائيل، لكنها تشترط إقامة دولة فلسطينية مقابل ذلك، وتؤكد التزامها "بتسوية الدولتين، على أن تكون الدولة الفلسطينية في الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية".

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